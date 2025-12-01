Le Youtubeur star MKBHD retire son app controversée Panels

L’application Panels imaginée par Marques Brownlee — plus connu sous le nom de MKBHD — fermera définitivement ses portes à la fin de l’année. Malgré un lancement réussi et une présence régulière dans les classements des boutiques mobiles, le youtubeur a confirmé que le service n’était plus viable sur la durée. « L’application n’a pas pu atteindre le niveau que nous espérions », a expliqué le créateur, évoquant un projet devenu trop difficile à maintenir.

Des fonds d’écran exclusifs issus de la patte MKBHD

Panels offrait un accès direct aux fonds d’écran iconiques utilisés dans les vidéos de MKBHD, ces dernières étant réputées pour leur esthétique soignée et leur mise en scène impeccable de smartphones et autres accessoires high-tech. L’app proposait un modèle freemium ce qui en l’occurrence signifie que deux options sont disponibles, soit le téléchargement gratuit avec des publicités ou l’accès premium via un abonnement. les premiers fonds d’écrans proposés étaient payants et pas toujours de grande qualité, ce qui avait valu à MKBHD son tout premier bad buzz.

Une fermeture organisée et respectueuse des abonnés

L’équipe en charge de l’app assurera une transition plutôt propre : les abonnements annuels seront automatiquement remboursés à partir du 31 décembre 2025, couvrant ainsi la période non utilisée. Les utilisateurs conserveront l’accès aux fonds d’écran qu’ils ont achetés, et qui resteront téléchargeables jusqu’à la fin du processus de fermeture. Aucun contenu ne sera donc révoqué.

Un code ouvert, pour des apps de même type ?

Plus appréciable encore, le code de Panels sera rendu public une fois la fermeture de l’app finalisée. Cette décision ouvre la porte à des projets communautaires qui pourront reprendre l’idée de base de Panels et la faire évoluer. Après les premiers ratés des débuts, MKBHD pourra au moins se targuer de soigner l’arrêt de sa première app mobile.