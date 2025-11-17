TENDANCES
KultureGeek Apps Mobiles et Tablettes La carte Vitale sur smartphone devient disponible partout en France
Apps Mobiles et Tablettes

La carte Vitale sur smartphone devient disponible partout en France

17 Nov. 2025 • 22:39
0

L’Assurance maladie franchit une étape en annonçant que la carte Vitale sur smartphone est disponible partout en France à compter du 18 novembre. 28 millions d’assurés peuvent l’installer sur leur téléphone sans obligatoirement passer par l’application France identité. Si la promesse est celle de la simplicité, le succès de cette modernisation se heurte à des bugs persistants et à un écosystème professionnel encore peu équipé.

Carte Vitale Application

La carte Vitale sur smartphone pour tout le monde

Pour Thomas Fatôme, directeur général de l’Assurance maladie, « la santé ne doit pas être en retard sur le reste ». L’objectif est de faire entrer la carte Vitale dans les « outils numériques du quotidien », au même titre que la carte bancaire sur mobile, explique-t-il au Parisien. Ne plus risquer de perdre ou d’oublier sa carte physique est l’avantage principal mis en avant, simplifiant les visites en pharmacie ou chez le médecin. Avec déjà 1,8 million d’activations, l’organisme espère que cette généralisation va accélérer le rythme.

Pourtant, cette ambition se confronte durement à la réalité du terrain. Sur l’App Store et le Play Store, les critiques fusent. De nombreux internautes rapportent des expériences frustrantes, un utilisateur affirmant n’avoir « jamais vu un système aussi merdique », tandis qu’un autre explique avoir « abandonné après plusieurs tentatives d’enregistrements infructueuses ».

La procédure de reconnaissance faciale, contrôlée par un humain et nécessaire sans France identité, est particulièrement pointée du doigt. Thomas Fatôme reconnaît son caractère « inédit » et admet qu’elle « nécessite une bonne connexion au réseau et un téléphone pas trop ancien », tout en promettant des améliorations constantes.

Le défi de convaincre le corps médical

L’autre obstacle majeur réside dans l’adoption par les professionnels de santé. Une carte numérique est inutile si personne ne peut la lire. La connexion, qui se fait par QR Code ou technologie NFC, requiert un lecteur adapté. Or, si deux tiers des pharmacies sont équipées, seuls un quart des médecins généralistes ont déjà utilisé l’application. L’usage n’est « pas encore rentré dans les habitudes », concède le patron de l’Assurance maladie, notamment car peu de patients présentent encore leur smartphone.

Pour briser ce cercle vicieux, une carotte financière a été mise en place. Un médecin qui s’équipe et réalise sa première télétransmission via l’application perçoit une prime de 280 euros. Une incitation pensée pour être temporaire, puisqu’elle sera divisée par deux l’année prochaine.

Malgré cette offensive, l’heure n’est pas à la disparition de la petite carte verte. « La carte Vitale physique est dans le quotidien des Français depuis près de trente ans, on n’entend pas la supprimer mais on offre un service supplémentaire », souligne Thomas Fatôme.

