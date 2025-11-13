Conan the Conqueror (Berserker), chef d’oeuvre de Frank Frazetta, est estimé à (au moins) 10 millions de dollars !

Le célèbre tableau de l’illustrateur américain Frank Frazetta, Conan the Conqueror (Berserker), sera proposé aux enchères l’hiver prochain lors de la vente hollywoodienne de ​Heritage Auctions, avec une mise à prix minimale de 10 millions de dollars ! Réalisée en 1967 pour la couverture d’un roman de Robert E. Howard, cette œuvre est aujourd’hui saluée comme un jalon incontournable de l’art de la fantasy, un chef d’œuvre qui a même redéfini l’iconographie de Conan le Barbare.

Le guitariste Kirk Hammett (Metallica), grand collectionneur de fantasy art, avait acquis cette toile directement auprès de l’artiste en 2009 pour 1 million de dollars, ce qui montre à quel point la cote de Frazetta a explosé ces dernières années . La vente de décembre s’annonce comme l’un des moments forts de l’année dans le marché des collections, après le record établi en septembre 2025 par Man Ape, toujours de Frazetta, adjugé finalement pour 13,5 millions de dollars.

Iconographie et héritage d’un illustrateur légendaire

« Frazetta ne se contentait pas d’illustrer des récits ; il les réinventait », déclare Joe Maddalena, vice-président exécutif de l’enchérisseur. La composition de Berserker, marquée par une énergie brute et un dynamisme inouï, incarne l’évolution visuelle du pulp vers l’art moderne. Le héros, brandissant son épée, se détache d’un chaos incandescent, symbole de puissance incarnée. Et bien sûr, le style à la fois classique et inimitable de Frazetta,

Cette œuvre culte a aussi été reproduite sur des affiches, des pochettes d’album et a influencé les codes visuels du cinéma. De fait, Conan the Conqueror (Berserker), fait aujourd’hui partie de l’héritage culturel contemporain.