TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite Conan the Conqueror (Berserker), chef d’oeuvre de Frank Frazetta, est estimé à (au moins) 10 millions de dollars !
Geekeries et Insolite

Conan the Conqueror (Berserker), chef d’oeuvre de Frank Frazetta, est estimé à (au moins) 10 millions de dollars !

13 Nov. 2025 • 10:20
0

Le célèbre tableau de l’illustrateur américain Frank Frazetta, Conan the Conqueror (Berserker), sera proposé aux enchères l’hiver prochain lors de la vente hollywoodienne de Heritage Auctions, avec une mise à prix minimale de 10 millions de dollars ! Réalisée en 1967 pour la couverture d’un roman de Robert E. Howard, cette œuvre est aujourd’hui saluée comme un jalon incontournable de l’art de la fantasy, un chef d’œuvre qui a même redéfini l’iconographie de Conan le Barbare.

Le guitariste Kirk Hammett (Metallica), grand collectionneur de fantasy art, avait acquis cette toile directement auprès de l’artiste en 2009 pour 1 million de dollars, ce qui montre à quel point la cote de Frazetta a explosé ces dernières années . La vente de décembre s’annonce comme l’un des moments forts de l’année dans le marché des collections, après le record établi en septembre 2025 par Man Ape, toujours de Frazetta, adjugé finalement pour 13,5 millions de dollars.

Frank-Frazetta-Conan-the

Iconographie et héritage d’un illustrateur légendaire

« Frazetta ne se contentait pas d’illustrer des récits ; il les réinventait », déclare Joe Maddalena, vice-président exécutif de l’enchérisseur. La composition de Berserker, marquée par une énergie brute et un dynamisme inouï, incarne l’évolution visuelle du pulp vers l’art moderne. Le héros, brandissant son épée, se détache d’un chaos incandescent, symbole de puissance incarnée. Et bien sûr, le style à la fois classique et inimitable de Frazetta,

Cette œuvre culte a aussi été reproduite sur des affiches, des pochettes d’album et a influencé les codes visuels du cinéma. De fait,  Conan the Conqueror (Berserker), fait aujourd’hui partie de l’héritage culturel contemporain.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Logo Android

Sideloading : Android va laisser des utilisateurs installer les applications non vérifiées

13 Nov. 2025 • 9:02
0 Applications

Google a confirmé le déploiement de sa nouvelle politique de vérification obligatoire pour les développeurs, une mesure de...

ChatGPT GPT-5.1

GPT-5.1 : OpenAI annonce son nouveau modèle d’IA pour ChatGPT

12 Nov. 2025 • 21:05
0 Internet

Face à un accueil mitigé pour son modèle GPT-5, OpenAI a dévoilé GPT-5.1, une mise à jour visant à...

Steam Frame Casque VR Realite Virtuelle Valve

Steam Frame : Valve annonce son casque de réalité virtuelle

12 Nov. 2025 • 20:40
3 Matériel

Fort du succès du Steam Deck, Valve revient en force sur le marché de la réalité virtuelle avec l’annonce du Steam...

Steam Machine Jeux vidéo

Steam Machine : Valve dévoile son PC/console hybride

12 Nov. 2025 • 19:46
5
GTA 5 Franklin vs Trevor vs Michael

PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en novembre 2025 (dont GTA 5)

12 Nov. 2025 • 18:37
0 Jeux vidéo

Sony vient de dévoiler la liste des jeux qui vont disponibles sur le PlayStation Plus en novembre avec les abonnements Premium et Extra. La liste...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article macOS 26.2 ajoute Edge Light, un éclairage pour améliorer vos appels vidéo

macOS 26.2 ajoute Edge Light, un éclairage pour améliorer vos appels vidéo

13 Nov. 2025 • 9:25

image de l'article iOS 26.2 bêta 2 : la liste des nouveautés

iOS 26.2 bêta 2 : la liste des nouveautés

13 Nov. 2025 • 8:28

image de l'article Bêta 2 pour iOS 26.2, macOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 et visionOS 26.2

Bêta 2 pour iOS 26.2, macOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 et visionOS 26.2

12 Nov. 2025 • 22:10

image de l'article PlayStation annonce un nouveau Rachet & Clank… sur iOS et Android !

PlayStation annonce un nouveau Rachet & Clank… sur iOS et Android !

12 Nov. 2025 • 20:11

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site