Robyn, l’IA empathique conçue par une ancienne médecin de Harvard

11 Nov. 2025 • 16:23
Ancienne membre d’Harvard, la Dr Jenny Shao, a abandonné sa carrière médicale pour lancer Robyn, une application d’intelligence artificielle à visée émotionnelle qui s’adresse principalement aux personnes en quête de soutien intérieur. Shao a en effet constaté pendant la pandémie de Covid-19 les effets neurologiques de l’isolement, une prise de conscience qui l’a poussée à créer cette IA très singulière. Robyn se présente moins comme un thérapeute et davantage comme « quelqu’un qui vous connaît très bien ». 

Entre le chatbot et le compagnon personnel

Entre les IA de compagnie comme Replika et des LLMs plus généralistes à la façon d’un ChatGPT, Robyn entend tracer une voie médiane. « En tant que médecin, j’ai vu à quel point ça peut mal tourner quand des entreprises tech tentent de remplacer votre médecin », explique Shao. Le chatbot empathique n’a donc pas vocation à servir de substitut thérapeutique, mais plutôt « à devenir un partenaire émotionnellement intelligent ».

Robyn

Véritable IA « empathique » ou nouvel avatar du coaching personnel ?

Des fonctionnalités centrées sur la mémoire et la personnalité

S’inspirant de ses recherches sur la mémoire sous la direction du lauréat du Nobel Eric Kandel, Shao a intégré à Robyn une architecture capable de « se souvenir » des utilisateurs — leurs objectifs, réactions et préférences. Disponible uniquement sur iOS pour le moment (avec un abonnement mensuel de 19,99 dollars/an), l’application commence par un processus de configuration où l’utilisateur décrit en détail son profil. Dès lors, Robyn analyse vos schémas, suggère une routine matinale ou met en lumière votre « empreinte émotionnelle », votre style d’attachement ou encore votre « inner critic » (critique intérieure).

Consciente des risques liés à l’attachement émotionnel aux IA, Shao a aussi tenu à ce que Robyn s’accompagne de plusieurs garde-fous, comme le numéro d’urgence intégré, la fonction de redirection vers un service d’urgence en cas de propos auto­destructeurs, voire même le refus de répondre à des requêtes hors-sujet ou trop « problématiques ».

SOURCERobyn

