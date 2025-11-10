TENDANCES
Science

Des insectes au menu : l’ESA explore une nouvelle source de protéines pour les missions spatiales de longue durée

10 Nov. 2025 • 15:43
0

Bien avant que les humains n’atteignent l’orbite, les insectes avaient déjà conquis l’espace. Aujourd’hui, ces minuscules explorateurs pourraient jouer un rôle clé dans l’avenir de la nutrition spatiale. L’Agence spatiale européenne (ESA) réunit désormais biologistes, nutritionnistes et ingénieurs afin d’étudier comment les insectes pourraient devenir une source de protéines durable lors des missions de longue durée vers la Lune ou Mars.

Insectes

Riches en protéines, en acides gras et en minéraux essentiels, les insectes offrent en effet une alternative écologique aux ressources alimentaires traditionnelles. Selon la FAO, plus de deux milliards de personnes consomment déjà plus de 2 000 espèces d’insectes sur Terre. Leur légèreté, leur résilience et leur capacité à transformer les déchets organiques en nutriments en font des candidats idéaux pour l’autonomie alimentaire en microgravité.

Des expériences prometteuses en microgravité

Les premières expériences spatiales remontent à 1947, lorsque des mouches des fruits ont survécu à un vol suborbital à bord d’une fusée V-2. Depuis, abeilles, fourmis et chenilles ont pris le relais, démontrant une étonnante résistance à la microgravité. « Les insectes semblent bien s’adapter à l’espace et résistent aux contraintes physiques », explique Åsa Berggren, professeure à l’Université suédoise des sciences agricoles. Ces études confirment que leur développement et leur reproduction ne sont que peu perturbés par l’absence de gravité.

ESA Samantha menu insects

Vers un système alimentaire circulaire dans l’espace

Sur Terre, la consommation d’insectes gagne du terrain dans une logique de durabilité. Des espèces comme le grillon domestique ou le ver de farine jaune sont déjà autorisées à la vente en Europe. En 2022, l’astronaute Samantha Cristoforetti (voir photo ci-dessus) avait d’ailleurs emporté une barre énergétique à la farine de grillon lors de sa mission à bord de l’ISS. Pour les scientifiques, l’objectif est donc désormais de tester des espèces capables de boucler un cycle de vie complet en orbite, afin de créer un écosystème alimentaire fermé et autosuffisant.
Les prochaines expérimentations de l’ESA pourraient ainsi marquer une étape majeure vers la bio-régénération des ressources alimentaires dans l’espace — une révolution scientifique qui commence… avec une simple bouchée d’insecte.

 

SOURCEESA

SOURCEESA

Ramses ESA JAXA Science

Ramses : le Japon s’invite dans la mission d’étude de l’astéroïde Apophis

