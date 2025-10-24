Pixel 10 : Google promet d’améliorer les performances graphiques après les critiques

Face aux critiques concernant les problèmes graphiques et les ralentissements sur ses smartphones Pixel 10, notamment dans les jeux, Google a reconnu le problème. La société s’engage à déployer des mises à jour des pilotes GPU pour améliorer les performances, actuellement bridé par un problème logiciel.

Le Pixel 10 n’est pas terrible pour la partie graphique

De nombreux utilisateurs ont signalé que le Pixel 10 peinait sur des jeux exigeants comme Genshin Impact, avec des gels d’écran et des lags notables. Cette contre-performance est d’autant plus surprenante que le passage à la puce Tensor G5 gravée par TSMC laissait espérer des gains significatifs. Bien que la chauffe soit mieux maîtrisée, les performances brutes restent à la traîne par rapport à des concurrents comme le Samsung Galaxy S25 Ultra et le OnePlus 13.

La cause principale a été identifiée : le Pixel 10 est livré avec des pilotes GPU obsolètes. La version 24.3 installée ne prend pas en charge Android 16, le système d’exploitation pourtant déjà déployé sur ces appareils. Ce décalage est d’autant plus incompréhensible que le concepteur du GPU, Imagination Technologies, a déjà publié une version plus récente (25.1) compatible avec Android 16 et Vulkan 1.4. Le potentiel du GPU PowerVR DXT-48-1536 et ses 1,5 TFLOPS théoriques est donc actuellement sous-exploité.

Google promet des mises à jour

Sollicité par Android Authority, Google a confirmé travailler activement sur une solution. La société a déclaré :

Nous continuons d’améliorer la qualité des pilotes dans nos mises à jour système mensuelles et trimestrielles. Les correctifs de septembre et octobre, par exemple, contenaient déjà des améliorations de pilotes. Nous prévoyons d’autres mises à jour du pilote GPU dans les prochaines versions.

Ces futures mises à jour sont donc attendues pour permettre enfin au Pixel 10 de combler son retard de performance. Elles seront cruciales pour que le smartphone puisse délivrer une bonne expérience attendue d’un smartphone haut de gamme, en particulier pour les amateurs de jeux.