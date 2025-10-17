Une étude montre que les hybrides rechargeables émettraient bien plus de CO₂ que prévu

Surprise ! Les véhicules hybrides rechargeables, souvent présentés comme un compromis écologique acceptable entre voiture thermique et le 100 % électrique, seraient en fait bien moins vertueux qu’annoncé. Si l’on en croit une étude récente menée par l’ONG Transport & Environment, ces modèles n’émettraient en réalité que 19 % de CO₂ en moins que les voitures à essence ou diesel, très loin des 75 % de réduction estimés par les autorités européennes. « C’est un véritable scandale de constater un tel fossé entre les chiffres officiels et les émissions réelles », déclare Yoann Gimbert, co-auteur de l’étude. L’écart n’a même cessé de se creuser, si bien qu’en 2023, les PHEV rejetaient près de cinq fois plus de CO₂ que les données officielles ne le laissaient penser.

Ci-dessus, la Mercedes GLA Hybride

Une utilisation et une conception en cause

En théorie, ces voitures peuvent rouler sur plusieurs dizaines de kilomètres en mode 100 % électrique, mais en pratique, peu de conducteurs exploitent cette capacité : l’étude révèle que seuls 27 % des trajets sont effectués sans essence, contre 84 % selon les estimations européennes. Même en mode électrique, les moteurs thermiques restent sollicités, notamment en accélération ou en côte, générant en moyenne 68 g de CO₂ par kilomètre — soit neuf fois plus que prévu !

Ces biais méthodologiques aurait permis à des constructeurs comme BMW, Volkswagen ou Mercedes-Benz d’éviter près de 5 milliards d’euros d’amendes entre 2021 et 2023. Malgré les promesses de la Commission européenne de corriger sa méthode de calcul, le lobby automobile allemand tente de bloquer toute modification des normes. Pas vraiment étonnant sachant que ces mêmes constructeurs font aujourd’hui le forcing pour repousser la date d’interdiction de vente des modèles thermiques en Europe, soit 2035.