TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Une étude montre que les hybrides rechargeables émettraient bien plus de CO₂ que prévu
Hors-Sujet

Une étude montre que les hybrides rechargeables émettraient bien plus de CO₂ que prévu

17 Oct. 2025 • 11:15
0

Surprise ! Les véhicules hybrides rechargeables, souvent présentés comme un compromis écologique acceptable entre voiture thermique et le 100 % électrique, seraient en fait bien moins vertueux qu’annoncé. Si l’on en croit une étude récente menée par l’ONG Transport & Environment, ces modèles n’émettraient en réalité que 19 % de CO₂ en moins que les voitures à essence ou diesel, très loin des 75 % de réduction estimés par les autorités européennes. « C’est un véritable scandale de constater un tel fossé entre les chiffres officiels et les émissions réelles », déclare Yoann Gimbert, co-auteur de l’étude. L’écart n’a même cessé de se creuser, si bien qu’en 2023, les PHEV rejetaient près de cinq fois plus de CO₂ que les données officielles ne le laissaient penser.

GLA-Hybride-occassion-

Ci-dessus, la Mercedes GLA Hybride

Une utilisation et une conception en cause

En théorie, ces voitures peuvent rouler sur plusieurs dizaines de kilomètres en mode 100 % électrique, mais en pratique, peu de conducteurs exploitent cette capacité : l’étude révèle que seuls 27 % des trajets sont effectués sans essence, contre 84 % selon les estimations européennes. Même en mode électrique, les moteurs thermiques restent sollicités, notamment en accélération ou en côte, générant en moyenne 68 g de CO₂ par kilomètre — soit neuf fois plus que prévu !

Ces biais méthodologiques aurait permis à des constructeurs comme BMW, Volkswagen ou Mercedes-Benz d’éviter près de 5 milliards d’euros d’amendes entre 2021 et 2023. Malgré les promesses de la Commission européenne de corriger sa méthode de calcul, le lobby automobile allemand tente de bloquer toute modification des normes. Pas vraiment étonnant sachant que ces mêmes constructeurs font aujourd’hui le forcing pour repousser la date d’interdiction de vente des modèles thermiques en Europe, soit 2035.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Martin Luther King

OpenAI suspend la génération par IA de vidéos représentant Martin Luther King Jr.

17 Oct. 2025 • 9:45
0 Internet

OpenAI a annoncé la suspension de la génération de vidéos représentant Martin Luther King Jr. sur sa plateforme Sora,...

Nintendo Switch 2 Prise en Main Mario Kart World

Nintendo dément avoir été piraté avec un vol de données

17 Oct. 2025 • 8:47
0 Jeux vidéo

Nintendo a réagi à un prétendu piratage en affirmant qu’aucune donnée sensible n’avait été...

Samsung Galaxy S25 Edge Capteurs Photo

Samsung abandonnerait les smartphones ultra-fins après l’échec du Galaxy S25 Edge

16 Oct. 2025 • 20:34
9 Mobiles / Tablettes

Samsung ferait un virage à 180 degrés dans sa stratégie de smartphones ultra-fins. Face aux mauvaises ventes du Galaxy S25 Edge,...

Spotify Logo

Spotify travaille avec les labels sur des outils d’IA musicaux « responsables »

16 Oct. 2025 • 20:17
0 Internet

Face à la montée en puissance de l’intelligence artificielle générative, Spotify prend les devants en annonçant...

Data Center Serveurs

Microsoft, Amazon et Google se désengagent de la Chine face aux tensions géopolitiques

16 Oct. 2025 • 19:36
0 Hors-Sujet

Alors que les relations entre Washington et Pékin se durcissent, les mastodontes américains de la tech — Microsoft, Amazon et Google...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Mr. Scorsese : la série documentaire sur le légendaire réalisateur américain est disponible sur Apple TV

Mr. Scorsese : la série documentaire sur le légendaire réalisateur américain est disponible sur Apple TV

17 Oct. 2025 • 9:45

image de l'article Apple veut plus de droits sportifs et une diffusion mondiale

Apple veut plus de droits sportifs et une diffusion mondiale

17 Oct. 2025 • 8:33

image de l'article Les futurs Mac abandonneront Touch ID pour Face ID

Les futurs Mac abandonneront Touch ID pour Face ID

16 Oct. 2025 • 21:38

image de l'article Le MacBook Pro M6 se précise : écran OLED tactile, retrait de l’encoche, finesse et plus

Le MacBook Pro M6 se précise : écran OLED tactile, retrait de l’encoche, finesse et plus

16 Oct. 2025 • 21:01

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site