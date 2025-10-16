TENDANCES
Jeux vidéo

Le créateur de Banjo Kazooie et Sea of Thieves a quitté Rare… et les Xbox Game Studios

16 Oct. 2025 • 15:05
0

Après plus de trois décennies à façonner certains des titres les plus marquants du jeu vidéo, Gregg Mayles, directeur créatif de Rare et concepteur de Donkey Kong Country, a officiellement annoncé son départ des Xbox Game Studios. L’information, évoquée dès l’été 2025 lors d’une vague de licenciements au sein des Xbox Game Studios, a été confirmée de façon originale par un court poème publié par Mayles sur X.

Sot Saison 10

Entré chez Rare en 1989, Mayles a accompagné la métamorphose du studio — d’un partenaire exclusif de Nintendo à une filiale de Microsoft. Au fil des ans, ce concepteur de génie a signé des classiques tels que Battletoads, imaginé Banjo-Kazooie, puis pris la tête de projets plus récentes  comme Sea of Thieves, devenu depuis l’un des plus grands succès du catalogue Xbox.

Everwild et la fin d’une époque chez Rare

Ces dernières années, Mayles supervisait Everwild, une nouvelle licence ambitieuse présentée pour la première fois en 2019. Le développement chaotique du projet — relancé à zéro en 2021 — aurait fini par sceller son destin. Selon plusieurs sources, l’annulation du jeu et les licenciements récents chez Rare auraient précipité le départ du vétéran.

Cette séparation marque donc la fin d’une ère pour le studio britannique, véritable emblème du jeu vidéo des années 1990. Pour Microsoft, déjà fragilisée par des coupes chez les équipes de Halo et Forza, cette perte symbolise les fortes turbulences d’une transition stratégique vers un modèle centré sur les abonnements et l’édition multiplateforme… des turbulences qui semblent pour l’instant emporter le meilleur et ne laisser que le pire.

