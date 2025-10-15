[Test] Netgear Nighthawk M7 Pro : routeur 5G / Wi‑Fi 7 taillé pour la mobilité exigeante

Le Netgear Nighthawk M7 Pro (référence européenne MR7450) est l’un de ces produits qui ne se contentent pas de cocher des cases : il ambitionne de remplacer à la fois le tethering d’un smartphone, un point d’accès Wi‑Fi nomade et, lorsque c’est nécessaire, une box temporaire à la maison. Au programme : 5G (Sub‑6) et 4G LTE, Wi‑Fi 7 tribande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Ethernet 2,5 Gb/s, USB‑C pour l’alimentation et le partage de connexion, sans oublier une batterie amovible de 5 040 mAh. Après plusieurs scénarios d’usage (train, coworking, résidence sans fibre), voici notre retour d’expérience.

Design, format et qualité perçue

Le M7 Pro adopte un gabarit carré et compact (environ 105 × 105 × 21,5 mm) pour un poids proche de 280–300 g. Suffisamment léger pour rester au fond d’un sac à dos, mais assez dense pour inspirer confiance sur un bureau de coworking. La face avant accueille un écran couleur tactile de 2,8 pouces et un bouton d’alimentation. L’écran répond bien : on navigue du bout du doigt, sans devoir appuyer de manière exagérée.

La connectique se concentre sur la tranche inférieure : un port Ethernet 2,5 Gb/s pour relier un PC, un switch ou une borne Wi‑Fi domestique, un USB‑C (alimentation et mode modem), et les deux prises TS‑9 pour des antennes externes. À l’arrière, un capot amovible dissimule la batterie et l’emplacement nano‑SIM. On note que le capot peut marquer relativement vite : une housse ou un transport dans une poche dédiée est recommandé si vous êtes soigneux.

Le choix du plastique n’a rien d’hasardeux : il facilite la propagation radio (antennes internes), limite le poids et évite un échauffement trop rapide. L’ensemble reste sobre : pas d’excentricité, mais un produit pro qui se fond dans n’importe quel environnement de travail.

Prise en main : simple, rapide, sans app mobile

L’installation est très directe : on insère la nano‑SIM, on allume, et le routeur acquiert le réseau mobile en quelques secondes. L’interface tactile permet de vérifier l’état de la connexion, le nom des réseaux Wi‑Fi (SSID), les débits en temps réel, la consommation de data et la liste des appareils connectés. Pour les réglages avancés (renommer le SSID, forcer une bande, activer le mode pont, rediriger des ports, etc.), on bascule sur l’interface web d’administration du M7 Pro.

Point important : le M7 Pro n’est pas géré par l’app « Netgear Mobile ». Ce n’est pas bloquant (tout est accessible via le web), mais il faut le savoir ; les profils très mobiles préféreront peut‑être placer un raccourci vers l’URL d’administration sur leur smartphone.

Connectivité : 5G/4G, Wi‑Fi 7 tribande, 64 clients et sécurité moderne

Côté radio, le Nighthawk M7 Pro agrège les forces du cellulaire et du Wi‑Fi 7. Il prend en charge la 5G (Sub‑6) et la 4G LTE, avec bascule automatique selon la couverture. En local, il diffuse jusqu’à trois bandes Wi‑Fi en parallèle (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz). Le constructeur annonce la connexion de jusqu’à 64 appareils simultanés, un chiffre réaliste pour un plateau de coworking ou une petite équipe en déplacement.

Le volet sécurité est à la page : WPA3, pare‑feu intégré, SSID masqué si besoin, VPN passthrough, contrôle des appareils, alertes sur la consommation de données. Le M7 Pro peut travailler en mode routeur (NAT) ou en mode pont (bridge) pour s’insérer dans une topologie existante. Les ports TS‑9 permettent d’ajouter une antenne directionnelle si la couverture intérieure est capricieuse.

À noter enfin : la bande 6 GHz (Wi‑Fi 7) et certains raffinements (agrégation multi‑bandes) sont pleinement disponibles lorsque l’appareil est alimenté sur secteur. Sur batterie, le M7 Pro réduit la voilure pour optimiser l’autonomie. C’est un compromis logique sur un hotspot puissant.

Performances mesurées sur le terrain

Le comportement d’un routeur 5G dépend avant tout du réseau mobile disponible. Plutôt que d’aligner des chiffres isolés, voici des tendances observées dans des contextes réalistes qui parleront à la majorité des utilisateurs.

En mobilité (train, voiture, navette aéroport)

Posé sur une tablette de train, le M7 Pro offre une expérience plus stable qu’un partage de connexion sur smartphone. La cellule reste accrochée plus longtemps et le Wi‑Fi local est moins erratique lorsque plusieurs appareils se connectent (ordinateur pro, smartphone perso, tablette). Selon les tronçons et l’opérateur, on observe fréquemment des débits de l’ordre de 100 à 350 Mb/s, avec des pointes plus élevées dans zones denses, et une bascule propre vers la 4G dans les zones blanches.

Le revers, c’est l’autonomie : dans un train au signal fluctuant, le modem 5G travaille davantage et la batterie descend plus vite. La parade est simple : garder un câble USB‑C à portée pour l’alimenter. Avantage immédiat par rapport au tethering : votre smartphone ne se vide plus ni ne chauffe inutilement, et vous pouvez même recharger le téléphone via le M7 Pro en cas d’urgence.

Télétravail nomade

Dans un café saturé ou un espace partagé, le M7 Pro restitue une connexion prévisible et sécurisée. Sur un bon signal 5G, atteindre 500 à 900 Mb/s n’a rien d’exceptionnel : suffisant pour des visios longues, le transfert de rushs, ou l’accès distant à un dépôt Git volumineux. La qualité perçue vient moins des pics de débit que de la stabilité de la latence et de la portée Wi‑Fi, qui restent constantes à plusieurs postes.

Accès Internet temporaire à domicile

En période de déménagement ou d’attente d’installation fibre/DSL, le M7 Pro fait office de box de secours crédible. Placé près d’une fenêtre (ou couplé à une antenne TS‑9), il alimente sans difficulté un téléviseur connecté, un PC fixe relié en 2,5 Gb/s, et un smartphone. En réception, viser 200–300 Mb/s et 40–80 Mb/s en envoi est courant dans une zone couverte correctement. Ce n’est pas la régularité d’une fibre optique, mais c’est largement suffisant pour travailler et streamer en full HD / 4K.

Wi‑Fi 7 : ce que l’on gagne réellement

Le Wi‑Fi 7 introduit des canaux plus larges et une meilleure gestion de la congestion. Dans la pratique, ce qui se ressent surtout est : des débits plus stables lorsque plusieurs clients tirent dessus en même temps, et une latence mieux contrôlée pour les appels vidéo et le cloud gaming. Le plein potentiel de la bande 6 GHz est débloqué secteur branché ; sur batterie, le M7 Pro se montre plus conservateur, ce qui n’empêche pas d’obtenir de très bons résultats en 5 GHz.

Ethernet 2,5 Gb/s et USB‑C 10 Gb/s : des ports qui changent tout

L’Ethernet 2,5 Gb/s est un luxe rare sur un routeur mobile : il autorise des transferts LAN rapides (NAS, poste fixe) et garantit que le port ne deviendra pas le goulot d’étranglement quand la 5G est en forme. Le port USB‑C accepte l’alimentation et le tethering : on peut présenter le M7 Pro à un ordinateur comme un modem filaire pour éviter toute diffusion Wi‑Fi (ex. : environnement sensible).

Autonomie, chauffe et gestion d’énergie

Netgear annonce jusqu’à 13 heures. En conditions réelles (3–4 appareils, signal variable, utilisation soutenue), compter plutôt 7 à 10 heures. C’est cohérent avec un modem 5G haut de gamme. La bonne idée : la batterie amovible. On peut en acquérir une seconde pour enchaîner une longue journée en mobilité sans prise électrique. Le firmware module automatiquement certaines fonctions gourmandes (par exemple la 6 GHz) pour ménager l’autonomie lorsqu’il n’est pas alimenté.

La dissipation thermique est bien gérée : l’appareil tiédit sous charge soutenue, sans jamais devenir gênant. Évitez simplement de l’enfermer au fond d’une poche étroite : comme tout équipement radio, il aime respirer pour fonctionner à son meilleur niveau.

Compatibilités, limitations et petits pièges

Côté compatibilité, le M7 Pro adopte une nano‑SIM physique et ne gère pas l’eSIM. L’appareil est désimlocké, ce qui facilite l’usage multi‑opérateurs en France comme à l’étranger. Son positionnement tarifaire autour de 999 € le destine clairement aux utilisateurs avancés qui ont un besoin professionnel de connectivité fiable et portable.

Lors d’un changement de carte SIM, il peut arriver qu’un redémarrage ou une remise à zéro soit nécessaire pour rétablir l’accroche réseau. L’administration passe intégralement par l’interface web : le modèle n’est pas pris en charge par l’application Netgear Mobile, un point à connaître si vous préférez tout gérer depuis un smartphone.

Pour préserver l’autonomie, certaines fonctions sont restreintes lorsque l’appareil n’est pas alimenté : la bande 6 GHz du Wi‑Fi 7 et certaines formes d’agrégation radio ne s’expriment pleinement que sur secteur. Enfin, le capot arrière marque assez vite ; un rangement dédié ou une protection évite les micro‑rayures au quotidien.

Cas d’usage recommandés

Le M7 Pro brille entre les mains des nomades intensifs — journalistes, photographes, créateurs vidéo, commerciaux ou techniciens — qui doivent sécuriser un accès haut débit partout, sans dépendre des Wi‑Fi publics. Il convient aussi parfaitement au télétravail hybride : on crée sa bulle réseau personnelle en WPA3, avec une latence stable et une portée Wi‑Fi supérieure à un simple partage de connexion.

À domicile, il sert d’accès provisoire crédible lors d’un déménagement, d’un chantier ou dans une résidence secondaire ; branché au secteur et bien positionné, il remplace une box le temps nécessaire tout en alimentant un poste Ethernet 2,5 Gb/s et une TV connectée. Enfin, dans les environnements sensibles, on apprécie le mode modem USB‑C : la machine hôte bénéficie d’Internet filaire sans diffusion radio, ce qui réduit la surface d’attaque et simplifie la conformité.

Conseils d’optimisation

Le positionnement reste le premier levier de performance : placez le routeur près d’une fenêtre ou légèrement en hauteur pour grappiller quelques décibels et évitez les placards métalliques ou les murs épais. Dans les intérieurs difficiles, l’ajout d’antennes MIMO sur les prises TS‑9 stabilise la réception et lisse les débits sur la journée. Si vous pouvez le laisser sur secteur, vous libérez tout le potentiel du Wi‑Fi 7, y compris la bande 6 GHz, tout en abaissant la latence.

Pensez également à configurer des alertes de consommation afin de garder la maîtrise de votre enveloppe data — indispensable avec plusieurs appareils connectés. Dans une installation réseau existante, activer le mode pont permet d’intégrer le M7 Pro sans bouleverser votre plan d’adressage ni vos règles de sécurité.

Comparatif rapide : routeur 5G dédié vs partage de connexion

Face au tethering d’un smartphone, un routeur 5G dédié apporte d’abord de la stabilité : la cellule reste accrochée plus longtemps en mobilité et le Wi‑Fi local supporte sans broncher plusieurs clients simultanés. L’autonomie globale de votre écosystème s’en ressent positivement, car le téléphone n’est plus sollicité en tant que point d’accès et reste disponible pour les appels, la photo et la 2FA.

Le partage de connexion conserve l’avantage de la simplicité pour un besoin ponctuel. Dès que l’usage devient quotidien — réunions vidéo longues, transferts de fichiers, multi‑appareils — l’équilibre bascule en faveur d’un routeur comme le M7 Pro, qui offre une meilleure portée, des réglages précis et des options de sécurité supérieures, y compris un mode modem USB‑C lorsque l’environnement impose une connexion filaire.

Verdict : un outil pro avant tout, brillant quand le réseau suit

Le Netgear Nighthawk M7 Pro est un routeur mobile de référence. Il se distingue par sa stabilité, sa portée Wi‑Fi et sa connectique généreuse (2,5 Gb/s, USB‑C, TS‑9), tout en offrant un vrai confort d’exploitation au quotidien. Sur un réseau mobile de qualité, il remplace sans complexe une connexion fixe temporaire et surclasse le partage de connexion d’un smartphone, surtout dès que plusieurs appareils travaillent en parallèle.

Son principal frein tient au prix et à une autonomie réelle en deçà de la promesse marketing dans les zones difficiles. Mais c’est le lot de tous les hotspots 5G puissants. Si vous savez pourquoi vous en avez besoin — et que vous êtes prêt à investir — le M7 Pro est l’outil le plus complet de sa catégorie à l’heure actuelle pour qui veut une connectivité fiable, rapide et polyvalente partout.

