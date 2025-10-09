Des chercheurs canadiens inventent un amplificateur cryogénique qui va révolutionner l’informatique quantique

Une startup canadienne vient de dévoiler un amplificateur cryogénique qui pourrait transformer le paysage de l’informatique quantique. Ce dispositif promet en effet de réduire les émissions thermiques de systèmes quantiques par un facteur 10 000 (!!). Il s’agit d’une avancée majeure par rapport aux amplificateurs actuels qui restent (très) insuffisants pour réduire des émissions de chaleur, une charge thermique qui est encore un obstacle majeur à la montée en puissance des qubits. Désormais, il sera possible de créer des ordinateurs quantiques plus denses, plus fiables et financièrement aussi, plus « viables ».

Un exploit technologique sans précédent

Les ordinateurs quantiques exigent des températures très proches du zéro absolu pour maintenir la cohérence des qubits. Chaque composant électronique, en particulier les amplificateurs, génère une chaleur parasite problématique. L’innovation de la startup canadienne repose sur un amplificateur traveling-wave parametric (TWPA) basé sur des matériaux quantiques, capable d’amplifier les signaux faibles des qubits à un bruit minimal, tout en émettant quasiment zéro chaleur. En parallèle, cette conception réduit aussi la consommation énergétique nécessaire au refroidissement, ce qui pourrait libérer de la marge pour intégrer davantage de qubits dans un même module cryogénique, de quoi à terme faire exploser les performances globales de ce type de système.

À ce jour en phase de prototypage, le dispositif devrait être commercialisé durant l’année 2026. Les feux sont déjà au vert : la startup, en collaboration avec plusieurs instituts de recherche canadiens, a obtenu un financement public pour soutenir le développement de cette technologie identifiée comme un maillon essentiel pour faire passer l’informatique quantique du domaine expérimental à l’ère industrielle. Dans le cas où cette technologie tiendrait toutes ses promesse (et il n’y a aucune raison que ça ne soit pas le cas), cette dernière pourrait bien devenir un pilier central pour faire émerger des systèmes quantiques ultra massifs et utilisables à grande échelle.