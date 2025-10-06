TENDANCES
Project DART : ce drone peut atterrir sur un véhicule lancé à 110 km/h
Project DART : ce drone peut atterrir sur un véhicule lancé à 110 km/h

6 Oct. 2025 • 17:38
Conçu par le laboratoire Createk de l’Université de Sherbrooke, le système Project DART (Direct Approach Rapid Touchdown) permet à un drone d’atterrir en douceur sur le toit d’un véhicule roulant à 110 km/h. Lors de tests routiers, le drone a ainsi réussi 38 tentatives consécutives sur une plateforme montée sur un camion lancé à grande vitesse. Pour atteindre ce niveau de régularité, le drone intègre des amortisseurs à friction dans ses « jambes », capables de dissiper l’énergie d’impact sans provoquer de rebond. Avant le contact, l’engin ajuste automatiquement son assiette et active une poussée inversée afin de stabiliser l’atterrissage et retenir ses « pieds » contre la surface du véhicule.

Déjà des applications dans plusieurs secteurs cibles

L’objectif de DART n’est évidemment pas seulement de réaliser un exploit technique mais de servir des usages concrets, comme le ravitaillement logistique en mouvement, le transfert de matériel vers unités mobiles, ou bien encore la surveillance militaire. Le système promet aussi d’élargir les zones d’opération des drones sans nécessiter de ralentissement du véhicule hôte (ce qui devrait en effet être très pratique sur le théâtre des opérations). Toutefois, des contraintes persistent : les résultats sont moins bons face aux rafales de vent, la précision du guidage visuel a encore des points d’amélioration, tout comme la compatibilité avec divers types de toits. Les tests en conditions réelles devront aussi être validés avant une adoption à plus grande échelle.

