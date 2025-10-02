TENDANCES
KultureGeek Science Charlotte : un robot en forme d’araignée capable d’imprimer une maison de 200 m2 en 24 heures
Science

Charlotte : un robot en forme d’araignée capable d’imprimer une maison de 200 m2 en 24 heures

2 Oct. 2025 • 19:23
0

Le secteur du bâtiment continue sa révolution technologique avec Charlotte, un robot de construction dont le design s’inspire largement des araignées. Conçu par la startup australienne Crest Robotics en partenariat avec Earthbuilt Technology, ce robot permet de bâtir une maison de 200 m² en seulement une journée, ce qui correspond à la vitesse de construction de 100 maçons ! Contrairement aux méthodes traditionnelles nécessitant des équipes spécialisées, Charlotte imprime des structures en 3D à partir d’un matériau écologique composé de sable, de verre recyclé et de briques concassées. Grâce à son système d’extrusion, le robot dépose des couches successives pour ériger des murs solides qui résistent aux inondations et au feu.

Charlotte Robot

Une nouvelle ère pour la construction durable… sur la Lune ?

Au-delà de la lutte contre la pénurie de logements (un phénomène mondial), les concepteurs de Charlotte imaginent déjà comment leur robot pourrait prouver son utilité… dans l’espace. Son design compact, autonome et bio-inspiré pourrait en effet permettre de bâtir des habitats lunaires en utilisant les ressources locales.

Charlotte robot lune

Charlotte n’en est encore qu’à ses débuts et ne prend en charge pour l’instant que des formes architecturales très simples. La polyvalence de l’engin et sa rapidité  pourrait cependant jouer un rôle clé dans la résolution des crises du logement et des retards (chroniques) sur les chantiers. En réduisant les coûts et les délais tout en abaissant l’empreinte carbone, Charlotte ouvre la voie à un habitat plus durable et peut-être même, enfin accessible. Rappelons ici que l’immobilier est le principal poste de dépense des ménages dans la plupart des pays dans le monde.

