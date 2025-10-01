TENDANCES
KultureGeek Jeux vidéo Ubisoft lance sa filiale Vantage Studios regroupant plusieurs gros jeux
Jeux vidéo

Ubisoft lance sa filiale Vantage Studios regroupant plusieurs gros jeux

1 Oct. 2025 • 16:52
0

Ubisoft officialise la création de Vantage Studios, une nouvelle filiale formée avec le géant chinois Tencent, qui en détient 25%. Cette entité inédite, qualifiée de première « Maison créative » par l’éditeur français, aura la charge des franchises les plus importantes du groupe. Cette initiative marque une étape clé dans la transformation d’Ubisoft.

Ubisoft Logo

Vantage Studios prend forme chez Ubisoft

Cette annonce intervient juste avant la finalisation d’un accord d’une valeur de 1,16 milliard d’euros entre Ubisoft et Tencent. Ce partenariat se concrétise alors que des informations antérieures faisaient état d’un intérêt du géant technologique chinois pour un rachat potentiel d’Ubisoft. La création de Vantage Studios représente ainsi une première étape dans la restructuration globale de l’éditeur de jeux vidéo.

En effet, Ubisoft prévoit de mettre en place d’autres « maisons créatives » à l’avenir, comme il l’explique. L’objectif est de regrouper ses marques et franchises partageant un ADN et une expertise de développement communs.

Un périmètre d’action centré sur les succès mondiaux

Vantage Studios prendra désormais les rênes des trois franchises les plus populaires d’Ubisoft : Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six. Pour ce faire, la nouvelle structure s’appuiera sur les équipes des studios de Montréal, Québec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelone et Sofia.

La mission de cette entité sera de piloter le développement et l’expansion de ces marques. Elle bénéficiera des services partagés, des ressources techniques et de l’expertise d’Ubisoft tout en offrant plus de contrôle aux équipes de développement.

La direction de Vantage Studios est confiée à Charlie Guillemot et Christophe Derennes. Selon les informations communiquées aux employés, l’entité disposera d’un contrôle créatif et commercial total. Cette nouvelle approche vise à renforcer les liens entre les développeurs et les joueurs.

Ainsi, la structure rationalisée accorde une plus grande autonomie aux développeurs. Elle permet également de réduire les délais entre la collecte des retours des joueurs et leur implémentation dans les jeux, tout en profitant des outils et technologies d’Ubisoft.

