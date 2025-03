Ubisoft crée une filiale avec Tencent pour Assassin’s Creed et d’autres franchises

Ubisoft vient d’annoncer une restructuration majeure de son modèle opérationnel avec la création d’une nouvelle filiale centrée sur ses trois grosses franchisses : Assassin’s Creed, Far Cry et Tom Clancy’s Rainbow Six. Cette entité, valorisée à environ 4 milliards d’euros, bénéficiera d’un investissement de 1,16 milliard d’euros de la part de Tencent, qui en détiendra ainsi 25 %.

Du nouveau dans l’organisation d’Ubisoft

L’objectif affiché par Ubisoft est clair : transformer les licences en écosystèmes durables, avec des expériences solo enrichies, davantage de contenu multijoueur et des incursions dans le free-to-play. Cette filiale « continuera d’améliorer la qualité des expériences narratives en solo, développera les offres multijoueurs en augmentant la fréquence de publication de contenu, introduira des points de contact free-to-play et intégrera davantage de fonctions sociales », explique le communiqué.

Les équipes basées à Montréal, Barcelone, Sofia et ailleurs continueront de travailler sur ces franchises, mais avec une structure autonome. Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, y voit « une étape fondamentale » pour rendre le groupe « à la fois agile et ambitieux ». Le partenariat avec Tencent, déjà actionnaire minoritaire d’Ubisoft depuis 2018, pourrait aussi influencer l’orientation future de ces franchises, bien que le studio français conserve le contrôle opérationnel.

Et les autres licences dans tout ça ?

Si Rainbow Six, Assassin’s Creed et Far Cry auront désormais une équipe dédiée, Ubisoft précise qu’il continuera à développer ses autres franchises, comme Ghost Recon et The Division, ainsi que de nouvelles licences. Le groupe mise également sur les technologies émergentes et les moteurs de jeu avancés pour renforcer sa position sur le marché.

Reste à savoir comment cette réorganisation impactera les joueurs. Si l’accent mis sur le contenu régulier et les expériences sociales pourrait séduire, certains pourraient s’inquiéter d’une orientation trop marquée vers le free-to-play ou le live service. Pour l’instant, Ubisoft assure que cette nouvelle structure permettra d’amplifier le succès à long terme de ses licences.