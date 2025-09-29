TENDANCES
Le Danemark bannit les drones civils suite à des intrusions au-dessus de ses sites militaires
Hors-Sujet

Le Danemark bannit les drones civils suite à des intrusions au-dessus de ses sites militaires

29 Sep. 2025 • 13:25
À quelques jours du sommet de l’Union européenne à Copenhague, le Danemark a annoncé la suspension totale des vols de drones civils du lundi au vendredi. Cette mesure vise à éviter toute confusion entre drones légaux et engins suspects, sachant que plusieurs drones non identifiés ont survolé des installations militaires depuis le 22 septembre. L’espace aérien danois devra donc rester hors de portée pour les appareils non autorisés, sous peine d’amende ou de sanctions pénales pouvant aller jusqu’à deux ans de prison.

Essaim de drones

Des incursions mystérieuses sous haute tension

Plusieurs drones ont été repérés au-dessus de sites sensibles danois pour la deuxième nuit consécutive. Comme en Norvège voisine, ces survols ont entraîné la fermeture partielle d’aéroports. Rapidement pointée du doigt, la Russie s’est empressée de nier toute implication. La police danoise, – déjà en alerte après 500 signalements de vols suspects – est passée en « état d’alerte renforcée » et précise que seuls les drones militaires, étatiques ou liés aux urgences seront exemptés de l’interdiction.

L’Allemagne pour sa part prévoit désormais d’autoriser la destruction d’appareils volants non identifiés après avoir observé des essaims de drones à sa frontière avec le Danemark. L’OTAN intensifie aussi sa surveillance dans la Baltique avec des déploiements de forces aériennes et navales. En fermant ainsi son ciel aux drones civils, le Danemark mise sur la sécurité maximale de son espace aérien national, tout au moins pour la semaine à venir très « diplomatique ».

