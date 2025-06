Ukraine : l’usage militaire de drones franchit un nouveau cap

Impossible de rater l’info : l’Ukraine a lancé une attaque surprise de drones longue portée contre la Russie, une mission périlleuse baptisée Opération « Toile d’Araignée » dont l’objectif consistait à cibler des dizaines d’avions militaires russes répartis sur au moins 4 bases aériennes. 117 drones ont directement décollé à partir de camions situés en Russie et dirigés à distance via le réseau cellulaire Russe ! L’opération « Toile d’Araignée » représente l’assaut aérien le plus important et surtout le plus complexe jamais réalisé par l’armée ukrainienne à ce jour. Au total, 41 appareils auraient mis hors d’état de fonctionner, dont au moins une dizaine de bombardiers russes capables de transporter des missiles de croisière, des bombardiers d’ailleurs impliqués dans les attaques de bâtiments civils en Ukraine.

Si les drones sont devenus de fait un éléments essentiel de cette guerre moderne, l’autre constante est l’usage des réseaux sociaux pour illustrer ces faits d’armes (avec toujours le risque de faire face à de la désinformation ou à de la propagande). Plusieurs vidéos publiées sur X, YouTube ou Reddit, rapidement devenues virales, montrent les explosions spectaculaires et les dégâts infligés aux aérodromes russes. Ces images proviennent des services de sécurité ukrainiens (SSU) et ont été diffusées initialement par le journaliste Vitaly Glagola. Depuis l’invasion russe de 2022, l’Ukraine utilise les réseaux sociaux comme un puissant levier pour obtenir un soutien international, lever des fonds et mobiliser une “armée informatique” contre les cyberattaques.