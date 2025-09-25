Saros : le successeur spirituel de Returnal montre du gameplay (et ça déboite)

Saros, le successeur spirituel de la meilleure exclusivité PS5 à ce jour, a ouvert le bal du State of Play ce jeudi 24 septembre. Autant ne pas faire durer le suspens trop longtemps : le nouveau titre du studio finlandais Housemarque semble être encore plus fou que l’immense Returnal, et proposé toujours (à priori) cette boucle de gameplay ultra addictive malgré une difficulté élevée. En plus de ses qualités de gameplay évidentes, Saros a sans doute été le jeu le plus impressionnant techniquement du State of Play (oui, plus impressionnant même que Wolverine) : les effets pyrotechniques et de lumière sont à tomber, tout est super fluide tout le temps, bref, un gros banger à venir pour la PS5 (qui en a bien besoin au vu du désert de grosses sorties exclusives depuis 2-3 ans).
Saros sortira le 20 mars 2026 sur PS5, avec des améliorations sur PS5 Pro annoncées. Le jeu nous envoie sur Carcosa, une colonie hors-monde perdue, plongée sous une éclipse permanente. On y incarne Arjun Devraj, un Soltari Enforcer prêt à tout pour retrouver une personne disparue — un pitch resserré qui promet un character study plus intimiste que Returnal.
Saros s’inscrit côté roguelite : au-delà de la génération procédurale et du bullet hell, plusieurs ressources et améliorations persistent entre les runs. On retrouve :
De nouvelles mécaniques — bouclier d’absorption permettant de renvoyer des projectiles, et un « Second Chance » (un revive limité) — visent à lisser le pic de difficulté sans dénaturer l’exigence.
Le loop repose sur des runs nerveux et des rencontres à haute pression, ponctués de mini-objectifs (craft, améliorations, clés d’accès) qui réduisent l’aléa et clarifient la progression. Les boss capitalisent sur des phases multi-patterns et tirent parti du bouclier d’absorption pour créer des fenêtres de contre-attaque décisives.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Un constructeur français, Cixi, vient de lever le voile sur un concept qui intrigue autant qu’il fascine : un véhicule...
Sony a levé le voile sur les jeux qui vont être ajoutés sur le PlayStation Plus au mois de septembre. On retrouve trois titres, comme...
La startup londonienne Nothing a annoncé la transformation de sa marque abordable CMF en une filiale indépendante, avec l’Inde comme...
C’est officiel : Microsoft Flight Simulator va poser ses ailes sur PlayStation 5. Confirmé lors du State of Play du 24 septembre 2025, le...
En parallèle de sa puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour mobile, Qualcomm a présenté ses nouveaux processeurs pour ordinateurs portables...
25 Sep. 2025 • 13:50
25 Sep. 2025 • 12:27
25 Sep. 2025 • 11:50
25 Sep. 2025 • 10:30