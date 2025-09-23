Dreame Space : Dreame annonce son premier smartphone, un mobile axé sur l’astrophotographie

Quelques jours à peine après avoir présenté son concept de supercar électrique, l’intenable fabricant chinois Dreame, jusqu’ici connu du grand public pour ses aspirateurs robots et ses appareils connectés, fait ses premiers pas dans le monde des smartphones avec l’annonce du lancement prochain du Dreame Space. Ce nouvel entrant sur un secteur très encombré ambitionne rien moins que de repousser les limites de la photographie nocturne en visant les passionnés d’astronomie et les amateurs de clichés célestes. Le pari d’un smartphone taillé pour l’astrophotographie serait même déjà gagnant si l’on en croit Dreame, qui affirme avoir déjà récolté pour « des milliards de yuans » de précommandes avant même le démarrage des ventes.

Une caméra céleste pour capturer galaxies et nébuleuses

Le Dreame Space est décrit comme un flagship combinant matériel haut de gamme et algorithmes d’imagerie avancés. Sa promesse phare est un système d’« imagerie céleste » capable de photographier étoiles, nébuleuses, et ciel profond, et ce même avec de la pollution lumineuse urbaine. Dreame entend ainsi rendre accessibles des rendus photos habituellement réservés à de l’équipement spécialisé.

Écosystème connecté et stratégie long terme

Plus qu’un simple smartphone, le Space devrait aussi servir de hub central au sein de l’écosystème Dreame. Le mobile pourrait ainsi se synchroniser avec des appareils domestiques connectés, des drones ou des instruments d’observation astronomique. Afin de faire son trou sur un marché déjà très concurrentiel, Dreame a donc misé sur une différenciation forte : l’astrophotographie urbaine. Encore faudra t-il que le Dreame Space tienne réellement ses promesses en matière de photos nocturnes.