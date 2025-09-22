Windows 11 va supporter les fonds d’écran avec des vidéos

Microsoft teste actuellement la possibilité d’utiliser des fonds d’écran sous forme de vidéos sur Windows 11. Cette fonctionnalité a été repérée dans les dernières versions de développement du système d’exploitation et permet aux utilisateurs de définir des fichiers vidéo comme MP4 ou MKV en arrière-plan de leur bureau.

Du nouveau pour les fonds d’écran

Ces vidéos se lancent automatiquement chaque fois que l’utilisateur consulte son bureau, à l’image des solutions tierces comme Wallpaper Engine. Microsoft avait déjà intégré cette option dans Windows Vista sous le nom de DreamScene, mais uniquement pour la version Ultimate du système. Cependant, cette fonctionnalité avait disparu avec l’arrivée de Windows 7.

Voici une courte vidéo montrant la fonctionnalité sur Windows 11 en action :

Windows DreamScene is back! Hidden in the latest Windows 11 Dev/Beta build (26×20.6690) is built in support for setting video files like .mp4 as your desktop background: pic.twitter.com/B4vdtfvqSc — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) September 20, 2025

Les fonds d’écran sous forme de vidéos représentent une demande récurrente de la part des utilisateurs de Windows. D’ailleurs, Wallpaper Engine figure régulièrement dans le top 10 des applications et jeux les plus utilisés sur Steam, simplement en raison du nombre important d’utilisateurs qui l’ont installé et qui l’exécutent en permanence.

Microsoft travaille depuis plusieurs années sur des fonds d’écran animés dynamiques pour Windows 11. Un ancien design avait même révélé leur apparence au début de cette année. Ces fonds d’écran dynamiques devaient initialement arriver en 2023, mais ils n’ont finalement jamais été intégrés à la version finale de Windows 11.

Aujourd’hui, Microsoft reprend ses tests et cette fonctionnalité devrait être disponible dans une prochaine mise à jour de Windows 11. Toutefois, on ne sait pas encore de quelle mise à jour il s’agira. Elle pourrait arriver dans les semaines ou les mois à venir.