[Test] Flow 2, La nouvelle star en puissance des claviers mécaniques low profile

20 Sep. 2025 • 11:41
0

Lofree, société chinoise spécialisée dans les claviers mécaniques low profile, fort de son expertise en la matière, propose à l’aide d’une campagne kickstarter qui s’annonce déjà comme une réussite, leur dernière création, le Flow 2. Design, confort de frappe, fonctionnalités, connectivité, les atouts ne manquant pas au dernier né de la marque. Le clavier, parent souvent pauvre d’une config, en est pourtant un élément clef puisqu’il constitue (pour encore quelques années du moins !), le premier périphérique avec lequel on interagit avec son ordinateur…

Clavier Flow 2

Lofree et clavier low profile…

Avant d’aller plus loin étudions les forces en présence… Fondée à Shenzhen par une équipe menée par le designer Tim Chu, Lofree est une marque spécialisée dans les périphériques lifestyle haut de gamme. Sa réputation s’est bâtie sur ses claviers mécaniques rétro inspirés des machines à écrire, avant d’élargir sa gamme à des modèles plus modernes et minimalistes. La philosophie de la marque repose sur le concept des « 2 m² », cet espace personnel de bureau que chacun occupe, et qu’elle veut rendre à la fois fonctionnel et esthétique.

Rappelons-le, un clavier mécanique low-profile combine les avantages d’un clavier mécanique classique (durabilité, retour tactile précis, personnalisation) en se basant sur un format plus fin, adapté à la bureautique moderne, au gaming ou bien encore à une volonté de minimalisme.

Clavier Flow 2 Touches

Les premiers pas avec la bête…

Ce qui surprend au premier abord avec le Flow 2 est… son poids ! Il est lourd, massif. La durabilité est au rendez-vous c’est une évidence. Le poids du clavier est en fait un avantage car il se révèle être très stable à l’usage. L’aspect est également très qualitatif, noble, usinage d’aluminium oblige… Avant d’être un clavier, le Flow 2 est un objet, un bel objet, conçu pour les amateurs du genre. Vu le positionnement tarifaire, $119 dans sa version la moins onéreuse et en bénéficiant de l’effet Kickstarter, on n’en attendait pas moins… surtout pour un clavier dont le prix le plus élevé atteint tout de même la bagatelle de $220 hors campagne de lancement.

Clavier Flow 2 Blanc

Le Flow 2 est disponible en deux couleurs, gris ou argent, toutes deux du plus bel effet. Trois versions sont proposées, disposant respectivement de 68,84 ou 100 touches. La bête est compatible Mac ou Windows et possède à ce titre quelques touches interchangeables pour s’adapter aux deux mondes.

Clavier Flow 2 Avec 88 Touches

68 touches

Clavier Flow 2 Avec 68 Touches

68 touches

Clavier Flow 2 Avec 100 Touches

68 touches

Chaque déclinaison est disponible en trois versions : classique ou silencieuse. Dans ce domaine Lofree fait parler la poudre. La version standard propose un léger bruit old school tout à fait intéressant là où la version « Silent » se fait oublier avec un son à chaque appui quasi inaudible, presque agréable à l’oreille. Cette version silent étant également particulièrement adapté pour les espaces de travail partagés…

Clavier Flow 2 Touches 2

Ces effets sont rendus possible grâce aux efforts de Lofree qui a conçu ses propres switchs Cloud Series. Ces switchs ont aussi été retravaillés dans leur forme pour mieux diffuser la lumière, ce qui améliore le rétroéclairage RGB intégré. Le résultat est sans appel. Les touches sont plus lisibles dans l’obscurité, ce qui au-delà de l’aspect purement pratique apporte une mise en valeur esthétique certaine.

Caractéristiques techniques

Formats 68 / 84 / 100 touches
Châssis Aluminium usiné
Switchs Lofree Cloud Series (standard ou Silent, low-profile)
Rétroéclairage RGB, diffusion optimisée
Connectivité USB-C, Bluetooth 5.3, 2,4 GHz (dongle)
Logiciel VIA (remappage complet, macros)
Compatibilité macOS et Windows (touches interchangeables)
Batterie 3000 mAh (84 touches) ; plusieurs semaines annoncées
Coloris Gris, Argent

Connectivité et personnalisation

Le Flow 2 coche presque toutes les cases côté connectivité. Il peut fonctionner en filaire USB-C, en Bluetooth 5.3 pour une utilisation multi-appareils, ou en 2,4 GHz via un dongle pour réduire la latence, élément important pour les joueurs ou les professionnels exigeants. Nos tests ont montré une grande facilité d’interfaçage, avec les trois modes de connexion, que ce soit sous Windows ou Mac.

Clavier Flow 2 Connectivite

Autre atout, la compatibilité avec VIA, un logiciel open source de remappage. Les utilisateurs peuvent ainsi reprogrammer chaque touche, créer des macros ou ajuster le comportement du clavier selon leurs besoins. Une fonctionnalité rare sur un clavier low-profile qui renforce encore le sentiment d’unicité, d’appropriation, que peuvent ressentir les utilisateurs qui exploiteront cette possibilité.

Clavier Flow 2 Comptaible VIA

Une autonomie renforcée

Côté endurance, les modèle 84/100 touches embarque une batterie de 3000 mAh (2000 mAh pour la version 68 touches). Lofree promet plusieurs semaines d’utilisation sans recharge, même avec le rétroéclairage activé. Une évolution importante par rapport au premier Flow, qui souffrait d’une autonomie qui pouvait sembler un peu limitée avec sa batterie de 2000 mAh.

Clavier Flow 2 Batterie 3000 Mah

La barre tactile, une innovation… qui peut s’apparenter à un gadget pour certains

Lofree a remis au goût du jour une innovation qui a fait long feu sur les MacBook, la barre tactile. Intégrée sur la tranche droite du clavier elle permet de contrôler le volume ou la luminosité d’un simple glissement de doigt. Sur le papier, l’idée est séduisante. A l’usage l’effet est saisissant mais manque un peu de réactivité. Toutefois, son placement proche du port USB-C et de la zone de la souris pourrait poser problème. Certains utilisateurs risquent ainsi d’activer la barre par inadvertance ou la rendre tout simplement difficile d’accès. Innovation ou gadget vite oublié, les utilisateurs trancheront !

Clavier Flow 2 Barre Tactile

Kickstarter ou Quick Starter ?

A l’écriture de ces lignes, il est peu de dire que la campagne a rencontré un franc succès… Avec un objectif initial de près de 9 000 €, la campagne a été souscrite a plus de 112 fois son objectif initial ! (983 709 euros récoltés)

Les plus rapides ont pu bénéficier d’alléchantes réductions dépassant les 50% tandis que les retardataires peuvent encore se consoler avec plus de 35% de réduction… ainsi que d’un arsenal de goodies/compléments afin de transformer votre précieux clavier en périphérique unique, personnalisé, à votre image.

kickstarter clavier flow 2

Pour en finir…

Le Lofree Flow 2 illustre la volonté de la marque de s’imposer sur le segment premium, forcément très prisé et ultra concurrentiel, des claviers low-profile. Plus complet, plus personnalisable et plus autonome que son prédécesseur, il a de solides arguments pour séduire les amateurs de design ainsi que les inconditionnels des claviers mécaniques.

Reste à voir si les choix audacieux comme la barre tactile, les utilisateurs de Mac s’en souviennent encore avec nostalgie ou regret convaincront les utilisateurs au-delà de l’effet « nouveauté ». Mais le moins que l’on puisse dire est que le Flow 2 ne laissera personne indifférent. Et si l’on ne se trouve pas en face d’une innovation de rupture, Lofree confirme qu’elle entend bien conserver son leadership !

Prix & disponibilité

Pendant la campagne Kickstarter, le Flow 2 a été proposé à partir de $119 selon les versions et formats, avec des remises pouvant dépasser 35 % pour les contributions tardives. Le prix public conseillé peut atteindre $220 hors campagne, selon la configuration choisie.

Voir la page de la campagne

Résultat
Note Totale
9
  • Finition et design soigné
  • Frappe maîtrisée (switchs Cloud Series, version Silent vraiment discrète
  • Triple connectivité : USB
  • C, Bluetooth 5.3, 2,4 GHz (latence réduite)
  • Compatibilité VIA (remappage complet, macros)
  • Rétroéclairage RGB mieux diffusé, lisibilité accrue
  • Autonomie
  • Poids élevé (peu portable)
  • Prix public haut hors campagne Kickstarter
  • Barre tactile perfectible (réactivité, placement)
  • Dongle 2,4 GHz facile à égarer

