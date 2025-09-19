[#BonPlan] Les promos High-Tech du 19 septembre

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

Console Rétro Portable 4,96″ Trimui Smart Pro – IPS, Linux Ouvert, sans jeux à 45,39€ sur @AliExpress avec le code FRFS06

avec le code Console Sony Playstation 5 Édition Standard, avec 1 Manette sans fil DualSense PS5 à 499,99€ au lieu de 535,59€ sur @Amazon

Console PlayStation 5 Modèle Slim avec NBA 2K26 PS5 (Code In The Box) & 2ème Manette DualSense Sterling Silver à 569,99€ sur @Cdiscount

Console Nintendo Switch 2 (via retrait Drive) à 414,99€ au lieu de 439,99€ sur @Carrefour avec le code 34CRFDRIVE

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

Manette Pro Controller Nintendo Switch 2 à 69,06€ au lieu de 79,99€ sur @Amazon

Lecteur à distance PlayStation Portal – Midnight Black (179,99€ pour les nouveaux clients) à 199,99€ au lieu de 219,99€ sur @Cdiscount

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

Serveur de stockage NAS Terramaster F4-212 4 Baies NAS Quad Core CPU 2GB DDR4 RAM (sans disque dur, Vendeur tiers) à 247,49€ au lieu de 329,99€ sur @Amazon

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)





— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

Switch Ethernet D-Link DGS-108GL – Gigabit, 8 ports 10/100/1000 Mbps, Boitier métal Noir à 15,90€ au lieu de 27,68€ sur @Amazon

HOT! Clavier + Souris Logitech MX Keys S : MX Master 3S + MX Keys S + MX Palm Rest – Grafite, Layout FR (Vendeur Darty) à 139,99€ au lieu de 169€ sur @Rakuten avec le code ORDI15

➡️ PC portables / PC fixes :

PC Portable Samsung Galaxy Book4 Pro 14″ WQXGA+ écran tactile 120 Hz – Intel Core Ultra 5, 16 Go RAM, 512 Go SSD – Gris (+80e via fidélité) à 869,99€ au lieu de 1499,99€ sur @Fnac avec le code CLASSE10

avec le code HOT! MacBook Air M4 à 999€ au lieu de 1199€ sur @Amazon

MacBook Air M4 à 999€ au lieu de 1199€ Pc Portable 14,2″ Apple MacBook Pro M4, CPU et GPU 10 cœurs :écran Liquid Retina XDR , 16Go, 512 Go SSD, Noir sidéral à 1734€ au lieu de 1899€ sur @Amazon

➡️ Composants PC :

➡️ Écrans PC :

Écran PC 27″ Lenovo Legion R27qe – QHD (2560×1440), 180 Hz, 0,5 ms, IPS, FreeSync à 149,99€ au lieu de 198€ sur @Fnac

Écran PC 27″ INCURVE Gaming MSI MAG 27CQ6F WQHD à 149,99€ au lieu de 229,99€ sur @Fnac

—🔥 Films / Séries —

—🔥 Photos / Vidéos —



Appareil photo instantané Polaroid Now Génération 2 – Blanc à 79,99€ au lieu de 129,99€ sur @Fnac

Appareil photo instantané Polaroid Now Génération 2, Noir à 79,99€ au lieu de 125€ sur @Fnac

—🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —