Promos et Bonnes Affaires

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 19 septembre

19 Sep. 2025 • 20:30
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

 

Deals Promos

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • TV 77″ LG OLED77C4 – OLED Evo, 4K UHD, 144Hz, HDR10 Pro, Dolby Vision IQ, FreeSync Premium / G-Sync, VRR & ALLM, Smart TV (Via 100€ reprise) à 1686,78€ au lieu de 2099€ sur @LG
  • Manette sans fil Xbox Astral Purple ou Velocity Green (Sélection de magasins) à 48,45€ au lieu de 58,90€ sur @E.Leclerc
  • Casque sans fil Hyper X Cloud III S Wireless à 89,20€ au lieu de 136,25€ sur @Amazon
  • HOT! Casque sans fil Sony WH-1000XM4 – Bluetooth, Réduction de bruit active, Noir, Argent et bleu à 181,49€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 402,89€ sur @Cdiscount
  • HOT! Volant Thrustmaster Ferrari 488 GT3 à 191,79€ au lieu de 244,17€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Joy-Con Comfort Grip pour Nintendo Switch, Noir à 11,80€ au lieu de 14,23€ sur @Amazon
  • HOT! MacBook Air M2 16/256 Go à 799 € sur @Amazon

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6.67″ Xiaomi POCO X7 Pro AMOLED 120Hz (1220×2712), Dimensity 8400-Ultra – 12 Go, 256 Go, 50+8 MP, 6000mAh, 90W à 233,99€ sur @AliExpress
  • [Client RED] Smartphone Google Pixel 10 – 128Go (via ODR de 80€ sur facture + bonus de 200€ de reprise) à 479€ sur @RED by SFR
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 292€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 305€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • Liseuse Kobo Clara Colour à 149,99€ au lieu de 169,99€ sur @Fnac
  • Tablette 11″ Honor Pad X8a – FHD 90Hz, Snapdragon 680, RAM 4 Go, 128 Go, 8300mAh (Entrepôt Fr) à 83,09€ sur @AliExpress avec le code FRFS10
  • Tablette 13,2″ OnePlus Pad 3 – 12+256 Go processeur Snapdragon 8 Elit, 3,4K 144 Hz à 385,30€ sur @AliExpress avec le code FRFS45
  • HOT! Tablette 10,9″ Apple iPad 10ème Génération – 64 Go, Wifi à 284€ au lieu de 305,05€ sur @Amazon
  • Tablette 8,3″ Apple iPad Mini (A17 Pro) – 256 Go à 481,90€ au lieu de 739€ sur @Rakuten avec le code ORDI50
  • Tablette 11″ Apple iPad Wi-Fi A16 – RAM 8 Go, 128 Go, Modèles Internationaux, Sans Chargeur (+17€ cagnottés) à 319,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN20

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Rétro Portable 4,96″ Trimui Smart Pro – IPS, Linux Ouvert, sans jeux à 45,39€ sur @AliExpress avec le code FRFS06
  • Console Sony Playstation 5 Édition Standard, avec 1 Manette sans fil DualSense PS5 à 499,99€ au lieu de 535,59€ sur @Amazon
  • Console PlayStation 5 Modèle Slim avec NBA 2K26 PS5 (Code In The Box) & 2ème Manette DualSense Sterling Silver à 569,99€ sur @Cdiscount
  • Console Nintendo Switch 2 (via retrait Drive) à 414,99€ au lieu de 439,99€ sur @Carrefour avec le code 34CRFDRIVE

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Switch Ethernet D-Link DGS-108GL – Gigabit, 8 ports 10/100/1000 Mbps, Boitier métal Noir à 15,90€ au lieu de 27,68€ sur @Amazon
  • HOT! Clavier + Souris Logitech MX Keys S : MX Master 3S + MX Keys S + MX Palm Rest – Grafite, Layout FR (Vendeur Darty) à 139,99€ au lieu de 169€ sur @Rakuten avec le code ORDI15

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte graphique Acer Predator BiFrost AMD RX9070 OC 16 Go GDDR6 1xHDMI/3xDP à 579,86€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Carte Graphique Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT 16 Go GDDR6 à 364,34€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Carte graphique gaming Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go GDDR6 à 669€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Processeur AMD Ryzen 7 9800X3D – 4.7 / 5.2 GHz (Entrepôt France) à 395,99€ sur @AliExpress avec le code FRCD40
  • Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 149,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
  • Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • HOT! Aspirateur robot Xiaomi Vacuum T12 – noir (Entrepôt FR) à 77,11€ sur @AliExpress avec le code FAFR13 + XIAOMIT1240
  • HOT! Aspirateur balai SAMSUNG Jet65 Pet VS15A60BGR5 à 171€ au lieu de 236,13€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Machine à expresso avec broyeur à grain ECAM 21.112.S DELONGHI – 1450W (via 20€ de fidélité + ODR de 58€ – Sélection de magasins) à 211,99€ au lieu de 449,99€ sur @Carrefour avec le code 37DRIVE10
  • AirFryer Moulinex Multicook & Fry – Multicuiseur, 12 programmes, Cuisson sur 2 niveaux, Capacité 6L, Gris Hippo à 99,99€ au lieu de 177,53€ sur @Amazon
  • Lave-linge hublot HAIER I-PRO serie 5 – 9 kg, HW90-B14959S8U1 (Retrait Magasin gratuit) à 399,99€ au lieu de 659,99€ sur @Darty
  • Aspirateur traîneau DYSON Cinetic Big Ball Multifloor 2 – Sans sac à 249€ au lieu de 332,73€ sur @Carrefour
  • Laveur de sol Dyson Wash G1 à 331,67€ au lieu de 499€ sur @Dyson avec le code WELCOME-5
  • Machine à Glaces et Glaces à l’italienne 13-en-1 Ninja Swirl by Crea Mi NC701EU (Vendeur Boulanger – 24€ cagnotté) à 299,99€ au lieu de 349,99€ sur @Rakuten avec le code HOME50
  • Friteuse sans huile Ninja Double Stack XL SL400EU – 9,5 L, 2470W, 2 paniers (+3,58€ en RP) – Vendeur Boulanger à 179€ au lieu de 209€ sur @Rakuten avec le code BOULANGER30

— 🔥 Divers —

