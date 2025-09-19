L’Ukraine détruit un gigantesque radiotélescope en Crimée

Les infrastructures scientifiques souffrent aussi de la guerre : les forces ukrainiennes annoncent en effet avoir récemment détruit le radiotélescope géant RT-70 de Yevpatoria, situé en Crimée. Construit dans les années 1970 par l’Union soviétique, cet instrument colossal de 70 mètres de diamètre avait été initialement conçu pour explorer Vénus et Mars, mais aussi pour établir des communications avec les sondes spatiales. Selon Kiev, Moscou utilisait désormais cette installation pour des communications militaires et pour renforcer son système de navigation GLONASS, ce qui en faisait donc une cible stratégique dans le cadre du conflit en cours.
Le RT-70 comptait parmi les plus grands radiotélescopes du monde et a joué un rôle unique dans l’histoire de la recherche spatiale. Entre 1999 et 2008, RT-70 a servi à transmettre plusieurs messages interstellaires dans le cadre d’expériences comme Cosmic Call ou A Message from Earth, envoyés vers des étoiles proches et l’exoplanète Gliese 581c (située dans la zone habitable par rapport à son étoile). L’installation avait également participé à des missions spatiales emblématiques telles que Venera, Vega ou Phobos, mais aussi Mars Express ainsi que le célèbre Rosetta de l’ESA.
Depuis l’annexion de la Crimée en 2014, le site était passé sous contrôle russe, réduisant l’accès des chercheurs ukrainiens à leurs propres infrastructures. Sa destruction illustre les lourdes conséquences de la guerre sur la recherche scientifique : selon l’UNESCO, plus d’un milliard de dollars seraient nécessaires pour reconstruire les infrastructures endommagées. Au-delà des enjeux et des justificatifs militaire, c’est une partie du patrimoine spatial mondial qui vient donc de disparaître, et qui laisse en suspens la question du futur de l’astronomie ukrainienne.
