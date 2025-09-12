TENDANCES
Nintendo marque le retour du Virtual Boy pour les joueurs Switch
Jeux vidéo

Nintendo marque le retour du Virtual Boy pour les joueurs Switch

12 Sep. 2025 • 20:57
30 ans après son échec commercial retentissant, Nintendo frappe un grand coup en annonçant aujourd’hui le retour du Virtual Boy. La console rouge et noire qui avait marqué l’un des rares faux pas du géant japonais revient sous forme d’accessoire pour les Nintendo Switch et Switch 2, accompagné d’une bibliothèque de 14 jeux classiques disponibles via le Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

Virtual Boy Nintendo Switch

Un accessoire physique pour revivre l’expérience

L’annonce surprenante a eu lieu lors du Nintendo Direct. Nintendo propose désormais aux abonnés Switch Online d’acquérir une réplique fidèle du Virtual Boy original. Cet accessoire au prix de 79,99 € permet d’insérer directement sa console Switch ou Switch 2 pour reproduire l’expérience stéréoscopique 3D caractéristique de la machine des années 90.

Pour les budgets plus modestes, Nintendo commercialise également une version en carton à 19,99 €. Les deux modèles fonctionnent selon le même principe : glisser sa console dans l’accessoire et placer son visage contre l’appareil, exactement comme avec le Virtual Boy d’origine. Cette approche rappelle étrangement le Nintendo Labo, transformant la Switch moderne en machine rétro.

Virtual Boy Nintendo Switch 2

Le lancement officiel du Virtual Boy interviendra le 17 février 2026. Nintendo prévoit de proposer progressivement sa sélection de 14 titres, incluant des classiques comme Mario’s Tennis, Galactic Pinball, Wario Land et V Tetris. D’autres jeux comme Teleroboxer viendront enrichir cette collection au fil du temps.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie plus large de Nintendo qui transforme progressivement le service Switch Online en véritable musée interactif du jeu vidéo. Après les bibliothèques NES, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy Advance et même Sega Genesis, c’est maintenant au tour de la console la plus controversée de la firme de trouver sa place dans ce panthéon numérique.

Une résurrection inattendue pour un échec historique

Le Virtual Boy original, lancé en 1995, représentait l’une des tentatives les plus audacieuses de Nintendo pour innover dans le domaine de la réalité virtuelle. Cependant, ses graphismes monochromes rouge et noir, son inconfort d’utilisation et sa bibliothèque limitée en avaient fait l’un des plus grands échecs commerciaux de l’entreprise.

Aujourd’hui, cette renaissance permet aux nostalgiques de redécouvrir cette curiosité technologique, tandis qu’une nouvelle génération pourra expérimenter cette approche unique du jeu en 3D. L’accessoire nécessite obligatoirement un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, positionnant clairement cette offre comme un produit destiné aux collectionneurs et aux passionnés d’histoire vidéoludique.

Les précommandes ont débuté aujourd’hui pour l’accessoire avec des quantités limitées pour chaque joueur.

