AMD active le support du FSR 4 pour la plupart des jeux FSR 3.1

AMD propose une mise à jour de son pilote Adrenalin Edition (version 25.9.1) qui vient étendre le support de la technologie d’upscaling FSR 4 à un total de 85 jeux. Cette avancée, réservée aux cartes graphiques Radeon 9000 basées sur l’architecture RDNA 4, promet d’améliorer la fluidité et la qualité visuelle des jeux DirectX 12 compatibles.

FSR 4 : une activation simplifiée pour les jeux DirectX 12

Selon les notes d’AMD, FSR 4 peut désormais être activé dans la plupart des jeux DirectX 12 prenant déjà en charge FSR 3.1. Le processus est simple : après la mise à jour vers le dernier pilote Adrenalin Edition, les utilisateurs de cartes graphiques Radeon RX 9000 accèdent automatiquement à FSR 4. Il suffit d’activer FSR 3.1 dans les paramètres du jeu, puis de basculer vers FSR 4 via le logiciel Adrenalin Edition d’AMD, qui remplace l’implémentation FSR 3.1 par la version 4. Cette compatibilité est toutefois limitée aux titres DirectX 12 intégrant une DLL FSR 3.1 signée conformément aux directives d’AMD pour les développeurs. Les jeux sous Vulkan ou utilisant des plug-ins tiers ne sont pas pris en charge.

Malgré cette avancée, FSR 4 reste en retrait par rapport au DLSS de Nvidia en matière d’adoption et de flexibilité. Pour combler ce fossé, la communauté a pris les devants. Des outils comme OptiScaler permettent de rediriger des technologies d’upscaling comme DLSS, XeSS ou FSR 2 vers FSR 4 avec le Frame Generation, élargissant ainsi son champ d’application.

De plus, certains utilisateurs ont révélé qu’il est possible de mettre à jour manuellement les jeux FSR 3.1 vers FSR 4 en remplaçant les fichiers DLL par ceux du dernier SDK FidelityFX 2.0 d’AMD, bien que ces solutions puissent présenter des limites.

Une fuite révélatrice d’AMD

Le mois dernier, AMD a accidentellement publié le code source complet de FSR 4 sur GitHub lors d’une mise à jour de son SDK FidelityFX, dévoilant une version alternative basée sur le format int 8. Cette découverte suggère que l’entreprise travaille à élargir la compatibilité de FSR 4 à d’autres cartes graphiques, au-delà des GPU RDNA 4 qui peuvent déjà en profiter. Cette piste pourrait démocratiser davantage la technologie à l’avenir.

Pour l’instant, la mise à jour officielle d’AMD garantit une stabilité et une compatibilité accrues pour les 85 jeux pris en charge. Cependant, l’engagement de la communauté des moddeurs reflète une forte demande pour une adoption plus large. Avec FSR 4, AMD renforce son positionnement dans l’upscaling, mais la course face à Nvidia reste intense.