KultureGeek Jeux vidéo New 2DS XL : Nintendo arrête définitivement la réparation, clap de fin pour la famille 3DS
Jeux vidéo

New 2DS XL : Nintendo arrête définitivement la réparation, clap de fin pour la famille 3DS

5 Sep. 2025 • 20:28
0

Nintendo vient de tirer un trait définitif sur la réparation de la New Nintendo 2DS XL, marquant ainsi la fin du service après-vente pour l’ensemble de la gamme 3DS. Cette annonce, publiée sur le site japonais du service client de Nintendo, met un terme à une ère pour les consoles portables emblématiques de l’entreprise.

New Nintendo 2DS XL

C’est la fin pour les réparations des 2DS/3DS

Nintendo a longtemps maintenu un service de réparation pour ses consoles, même des années après leur retrait du marché. Ce service permettait aux utilisateurs d’envoyer leurs appareils pour une réparation avec des composants officiels ou un remplacement par du matériel reconditionné. Cependant, la production des consoles ayant cessé, les stocks de pièces détachées se sont épuisés. « Nous avons épuisé les pièces nécessaires aux réparations et nous avons donc mis fin au service de réparation pour la New Nintendo 2DS XL à compter du 4 septembre 2025 », indique Nintendo. Cette décision s’étend également à tous les autres modèles de la famille 3DS, dont les réparations sont désormais impossibles.

En mars 2024, Nintendo avait déjà prévenu que la réparation pour les Nintendo 2DS, New Nintendo 3DS et New Nintendo 2DS XL cesserait une fois le stock de composants épuisé. La réparation pour la 3DS et la 3DS XL s’était arrêté bien avant, suivi par la New Nintendo 3DS en août 2024, puis la 2DS. La New Nintendo 2DS XL était le dernier modèle encore pris en charge, jusqu’à cette annonce aujourd’hui.

Une transition vers la Nintendo Switch

Cette fin de réparation s’inscrit dans un contexte plus large de désengagement progressif de Nintendo vis-à-vis de la 3DS et de la Wii U. En mars 2023, l’entreprise avait fermé les boutiques eShop des deux consoles, rendant inaccessibles environ 1 000 jeux exclusivement dématérialisés. Cette fermeture a également marqué la fin de la console virtuelle qui permettait de jouer à des titres rétro sur ces consoles. Désormais, les joueurs souhaitant accéder à des jeux classiques doivent se tourner vers le Nintendo Switch Online qui propose une sélection de titres rétro.

La fin du support de réparation pour la New Nintendo 2DS XL signe la fin d’une époque pour la famille 3DS. Cette console, prisée pour sa portabilité et son catalogue, cède désormais la place à la Nintendo Switch qui concentre les efforts de l’entreprise. Bien que la Switch offre une expérience différente, elle hérite du rôle de console principale pour les jeux rétro via son service en ligne. Et comme les 2DS/3DS, il est possible de jouer en mode portable.

