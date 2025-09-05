Honda tease sa première moto électrique à recharge rapide

TENDANCES
5 Sep. 2025 • 11:15
Honda s’apprête à lever le voile sur sa première moto électrique à recharge rapide, la présentation officielle de l’engin étant fixée au 16 septembre. prochain Dans un teaser diffusé sur Instagram, le constructeur japonais montre des essais routiers du véhicule en Europe, confirmant au passage que ce nouveau modèle sera aussi destiné au marché européen. Cette annonce marque une étape clé dans la stratégie d’Honda, qui avait promis dès 2022 de lancer « dix motos électriques ou plus » d’ici 2025. Sous un camouflage noir et blanc, la silhouette de la moto laisse entrevoir une parenté avec le concept “EV Fun” dévoilé au salon EICMA 2024 de Milan.

Ce concept se distinguait par un design anguleux et des performances équivalentes à une moto thermique de moyenne cylindrée, avec une compatibilité au standard européen CCS2 de recharge rapide et une autonomie annoncée de plus de 100 km. L’intégration de la recharge rapide apparaît comme une réponse directe aux défis liés à la capacité limitée des batteries sur deux-roues, comparativement bien sûr aux voitures électriques. Si Honda n’a pas encore communiqué de détails techniques complets, la mise en avant des tests européens et la diffusion de la vidéo via la branche britannique du constructeur indiquent clairement que la commercialisation sera sans doute, dans un premier temps tout au mois, limitée à l’Europe et au Royaume-Uni.

Honda dévoile une moto Pokémon (et qui roule vraiment !)

