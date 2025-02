Honda dévoile une moto Pokémon (et qui roule vraiment !)

C’est peu dire que le constructeur japonais Honda a surpris tout le monde en dévoilant une moto inspirée de… Koraidon, le Pokémon emblématique de Pokémon Écarlate et Violet ! Fruit d’une collaboration avec Game Freak, ce deux-roues au design reptilien rappelle la capacité du Pokémon à se transformer en véhicule dans le jeu. La vidéo de présentation reste cependant assez mystérieuse et ne révèle au final que très peu d’informations, si ce n’est un rendez-vous fixé au 7 mars 2025 et qui devrait nous en dire beaucoup plus.

La Honda Koraidon semble capable de rouler (si l’on s’en tient au teaser) mais son homologation pour la route reste évidemment incertaine. Son design particulier, sans tableau de bord ni plaque d’immatriculation, laisse en effet penser qu’il s’agit peut-être d’une pièce de collection (que quelques riches propriétaires pourront faire rouler sur leur circuit privé en somme). Honda affirme en outre avoir intégré à la bécane sa technologie d’auto-équilibrage issue de la recherche sur le robot ASIMO, permettant au véhicule de passer de quatre pattes à deux roues. Reste à voir si cette moto sera réellement commercialisée et à quel prix.