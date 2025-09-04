xAI : le directeur financier quitte le navire

xAI, la startup d’Elon Musk spécialisé dans l’intelligence artificielle, traverse une période agitée en interne : Mike Liberatore, le directeur financier d’xAI, quitte le navire après seulement quelques mois à son poste. Responsable de la coordination d’une levée de fonds colossale — 5 milliards de dollars en dette et autant en capital, dont près de la moitié émanant de SpaceX — Liberatore avait également piloté l’expansion de l’infrastructure data en lien avec un nouveau centre à Memphis. On ne connait pas (encore) les raisons qui ont poussé le CFO à prendre la porte.

Ce départ s’ajoute à une série de démissions en cascade au sein de l’entreprise : le conseiller juridique principal de xAI, Robert Keele a récemment quitté la société, tout comme, Raghu Rao, avocat senior, ainsi que Igor Babuschkin, le cofondateur d’xAI, parti fonder un fonds d’investissement dédié à la sécurité de l’IA. Cette vague de désistements, à un moment particulièrement stratégique pour xAI, soulève de sérieuses questions sur la stabilité interne du groupe et sur sa capacité à rivaliser avec d’autres géants de l’IA, d’autant plus que Grok (le chatbot de xAI) continue de susciter la controverse.