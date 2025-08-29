Microsoft Word va ajouter la sauvegarde automatique dans le cloud

Microsoft apporte un changement notable à Word pour Windows : les nouveaux documents seront automatiquement sauvegardés dans le cloud, sans que les utilisateurs aient à activer manuellement l’option d’enregistrement automatique.

Une sauvegarde cloud par défaut dans Word

« Nous modernisons la manière dont les fichiers sont créés et stockés dans Word pour Windows », explique Raul Munoz, gestionnaire de produit au sein de l’équipe des services partagés d’Office chez Microsoft. « Vous n’aurez plus à vous soucier de sauvegarder vos documents : tout ce que vous créez sera automatiquement enregistré sur OneDrive ou votre destination cloud préférée ».

Cette nouveauté, actuellement en test auprès des membres du programme Microsoft 365 Insiders, vise à éliminer le risque de perte de travail. Les documents seront accessibles sur divers appareils, y compris Android, iOS ou via un navigateur Web. Les nouveaux fichiers porteront un nom basé sur la date, remplaçant le format actuel qui ajoute un numéro à la fin du nom du document. Les utilisateurs pourront définir un emplacement cloud par défaut ou désactiver l’option de sauvegarde automatique dans le cloud pour revenir à un stockage local.

Microsoft pousse de plus en plus les utilisateurs de Word vers le stockage cloud. La fonction d’enregistrement automatique, qui enregistre par défaut dans le cloud, est déjà en place et l’entreprise a recours à des écrans dans Windows pour encourager l’activation des sauvegardes OneDrive, une pratique impopulaire auprès de nombreux utilisateurs. Cette nouvelle fonctionnalité ajoute une étape supplémentaire pour ceux qui préfèrent sauvegarder localement, rendant l’utilisation de OneDrive ou d’autres services cloud presque incontournable.

Déjà des critiques

Certains utilisateurs de Word ont déjà exprimé leur mécontentement face à cette nouvelle tentative de Microsoft de promouvoir OneDrive. Alors que l’entreprise met en avant la commodité et la sécurité du stockage dans le cloud, les opposants y voient une contrainte, surtout pour ceux qui privilégient le contrôle local de leurs fichiers. Cette mise à jour pourrait accentuer les tensions autour de la stratégie cloud agressive de Microsoft.