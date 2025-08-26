TENDANCES
Hors-Sujet

L’ONU crée un groupe d’experts scientifiques sur l’IA

26 Août. 2025 • 20:49
L’Assemblée générale des Nations unies (ONU) a officialisé la création d’un groupe d’experts scientifiques dédié à l’intelligence artificielle, inspiré du modèle du Giec pour le climat. Ce panel vise à éclairer la communauté internationale sur les enjeux de cette technologie en pleine expansion.

Un panel scientifique pour analyser l’IA

Baptisé « Groupe scientifique international indépendant de l’intelligence artificielle », ce nouvel organe aura pour mission de fournir des « évaluations scientifiques fondées sur des données probantes ». Il synthétisera les études existantes pour analyser les promesses, les risques et les impacts de l’IA. Le groupe produira un rapport annuel destiné à orienter les décisions des gouvernements et des acteurs du secteur, sans toutefois imposer de directives.

Cette démarche répond à une promesse faite en septembre 2024 dans le « Pacte pour l’avenir », où les États membres s’inquiétaient des menaces potentielles de l’IA sur la démocratie et les droits humains.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a salué cette initiative, la qualifiant de « pont crucial entre la recherche de pointe sur l’IA et l’élaboration des politiques ». Il lancera prochainement un appel à candidatures pour sélectionner les 40 experts qui composeront ce groupe, avec un mandat de trois ans.

Un dialogue mondial pour une IA responsable

En parallèle, la résolution instaure un dialogue annuel sur la gouvernance de l’IA, prévu dès 2026 en marge du sommet mondial sur l’IA à Genève. Ce forum réunira les parties prenantes pour partager les meilleures pratiques sur des thèmes clés : systèmes d’IA sûrs, sécurisés et fiables, impacts sociaux et économiques, et contrôle humain strict des technologies. L’objectif est de promouvoir une approche mondiale cohérente face à une technologie qui, selon l’ambassadrice du Costa Rica, Maritza Chan Valverde, « se développe à un rythme et à une échelle qui affectent tous les pays ».

Cette résolution renforce le rôle des Nations unies dans la régulation de l’IA, un domaine où les avancées rapides suscitent autant d’espoir que d’inquiétudes. « Avec cette résolution, les Nations unies réaffirment leur rôle central pour garantir que l’IA sera au service de l’humanité », a déclaré Maritza Chan Valverde, qui a codirigé les négociations avec son homologue espagnol.

En structurant le dialogue international et en s’appuyant sur une expertise scientifique, l’ONU ambitionne de poser les bases d’une utilisation éthique et responsable de l’IA à l’échelle globale.

