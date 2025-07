La ville de Nashville approuve la construction d’un tunnel de The Boring Company

Elon Musk parvient encore à convaincre des villes de le laisser creuser sous leurs rues. Cette semaine, la ville de Nashville dans le Tennessee a annoncé un accord avec The Boring Company pour construire un tunnel de 16 kilomètres reliant l’aéroport au centre de conventions. Ce projet, similaire à celui lancé à Las Vegas, est présenté comme un moyen d’alléger le trafic — bien que le système de Vegas ait suscité les moqueries des experts en infrastructures pour ses limites fonctionnelles. Financé entièrement par le privé, le projet de Nashville est soutenu par The Boring Company et des partenaires non identifiés, et pourrait, selon le gouverneur Bill Lee entrer en service dès l’automne 2026. Un calendrier ambitieux qui pourrait d’ailleurs trahir une volonté de contourner les processus réglementaires habituels.

Cette approche rappelle celle déjà utilisée à Las Vegas, où l’entreprise de Musk a pu, grâce à un financement privé, éviter de nombreuses exigences réglementaires imposées aux projets publics, et ce parfois au détriment de la sécurité selon les experts. Un rapport de ProPublica soulignait notamment l’absence de sorties de secours dans les tunnels de Vegas. D’autres villes ont pris leurs distances avec The Boring Company après avoir constaté des projets mal planifiés et un faible soutien public : Chicago a ainsi abandonné une liaison vers l’aéroport O’Hare, Fort Lauderdale a reculé face à la pression citoyenne, et le projet de tunnel entre Baltimore et Washington n’a même jamais commencé. Nashville semble donc prête à emprunter un chemin plutôt risqué.