La bulle du secteur de l’IA ne serait pas à l’abri d’une explosion brutale

Si l’on en croit Torsten Slok, économiste en chef du géant de l’investissement Apollo, l’enthousiasme actuel de Wall Street pour l’intelligence artificielle dépasse celui de la bulle internet des années 1990 — et les données le prouvent. Dans une note (qui fait déjà un gros buzz), l’économiste compare les ratios cours/bénéfices des dix plus grandes entreprises du S&P 500 à ceux de l’époque de la bulle « dot-com », et révèle que ces ratios sont aujourd’hui encore plus élevés. Des géants comme Nvidia, Microsoft, Apple ou Alphabet ont vu leur valorisation exploser bien au-delà de leurs bénéfices réels, nourrissant une frénésie boursière ultra-concentrée et dangereusement déconnectée de la moindre réalité économique.

Torsten Slok: « The difference between the IT bubble in the 1990s and the AI bubble today is that the top 10 companies in the S&P 500 today are more overvalued than they were in the 1990s » pic.twitter.com/OEervHU4WG

— zerohedge (@zerohedge) July 16, 2025