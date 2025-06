Les Maitres de l’Univers : première image de Nicholas Galitzine en Musclor (He-Man)

Le tournage du très attendu Masters of the Universe (Les Maitres de l’Univers en VF) d’Amazon MGM est désormais terminé. Histoire de marquer cette importante étape (reste encore la post-production pour les effets spéciaux), l’acteur principal du film Nicholas Galitzine publie une photo le montrant de dos dans son costume d’He-Man (Musclor en VF). Galitzine, qui incarne à la fois le Prince Adam et son alter ego héroïque, a qualifié ce rôle « d’honneur de toute une vie ». Le projet d’adaptation a connu un parcours pour le moins compliqué : plusieurs propositions d’adaptations ont été annulées), dont une production Netflix.

Réalisé par Travis Knight (Bumblebee), le film bénéficie d’un casting prestigieux avec Camila Mendes dans le rôle de Teela, Idris Elba en Man-at-Arms, Alison Brie en Evil-Lyn et Jared Leto dans le rôle du redoutable Skeletor. Bien que l’intrigue reste encore secrète, des extraits dévoilés au CinemaCon en avril dernier laissent entrevoir une histoire mêlant le lore originel de la série animée à des éléments plus modernes, comme des séances de musculation et la transformation emblématique du Prince Adam via l’Épée du Pouvoir. Masters of the Universe sortira en salles le 5 juin 2026.