Google va réduire la capacité de la batterie du Pixel 6a afin de réduire les risques d’incendie

La série noire se poursuit : Google se prépare à « réduire » la batterie du Pixel 6a en raison d’un « problème de surchauffe » susceptible de produire des incendies. Dans le détail, la capacité (et donc l’autonomie) de la batterie sera réduite de façon logicielle, une procédure radicale déjà employée avec le Pixel 4a qui souffrait des mêmes problèmes. Il y a urgence alors que les signalements d’appareils prenant feu se multiplient sur les réseaux sociaux.

Des lignes de codes dans Android 16 QPR1 Beta 2 indiquent donc que Google va réduire la capacité de la batterie du Pixel 6a via une mise à jour logicielle, une mise à jour accompagnée d’un message conseillant aux utilisateurs de changer la batterie de leur mobile : « En raison d’un problème potentiel de surchauffe de la batterie, la capacité et la performance de charge sont réduites, et un remplacement de la batterie est recommandé. Des options de support sont disponibles sur g.co/pixel/6abattery (l’adresse n’est pas encoer disponible, NDLR) » Un autre bout de code précise que la réduction de capacité prendra effet après 400 cycles de charge.

Google a par la suite confirmé au site 9to5Google les informations repérées dans le code d’Android 16 QPR1 Beta 2 : « Une partie des téléphones Pixel 6a nécessitera une mise à jour logicielle obligatoire pour réduire le risque potentiel de surchauffe de la batterie. Cette mise à jour activera des fonctions de gestion de batterie qui réduiront la capacité et les performances de charge après 400 cycles. Nous contacterons les clients concernés le mois prochain avec toutes les informations nécessaires pour résoudre le problème. »

L’accumulation de gros soucis techniques ou hardwares sur les smartphones Pixel commence en tout cas à poser question concernant les contrôles qualité de la firme de Mountain View.