PayPal propose de réserver une chambre d’hôtel depuis son application

PayPal franchit une nouvelle étape en s’associant à Selfbook, un fournisseur de solutions de paiement pour hôtels. Cette collaboration permet désormais aux utilisateurs de rechercher et réserver des chambres d’hôtel directement via l’application PayPal, avec des options de paiement flexibles et des réductions exclusives.

Réserver une chambre d’hôtel depuis PayPal

Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de l’application PayPal peuvent accéder à une section « Offres » pour chercher des hôtels en fonction de critères comme les dates de voyage ou le nombre de personnes. La recherche s’effectue via un navigateur intégré à l’application, rendant l’expérience intuitive. Au moment du paiement, les utilisateurs peuvent utiliser PayPal ou, pour certains hôtels partenaires, l’option « Acheter maintenant, payer plus tard ». Des réductions exclusives sont également proposées pour encourager les réservations via l’application.

Seuls les hôtels utilisant la suite de paiement de Selfbook apparaissent dans les résultats, mais il reste flou si l’intégralité du catalogue de Selfbook est accessible. Ce système s’inscrit dans une volonté de PayPal de diversifier ses services et de transformer son application en une plateforme tout-en-un pour les utilisateurs.

Une stratégie pour booster l’engagement et les revenus

Pour PayPal, ce partenariat s’inscrit dans une logique de valorisation de son écosystème. L’entreprise rapporte une augmentation de 84 % des paiements en ligne pour le voyage parmi ses utilisateurs, un chiffre qui justifie son intérêt pour ce secteur. En intégrant la réservation d’hôtels, PayPal cherche à fidéliser ses clients tout en attirant de nouveaux marchands. Alex Chriss, PDG de PayPal, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous lancer en grand dans le voyage avec Selfbook et d’aider nos clients à découvrir de nouveaux marchands tout en économisant grâce à des récompenses et des réductions uniques ».

Au-delà de l’application, Selfbook prévoit d’intégrer les solutions de paiement de PayPal dans ses processus hors application. De plus, Selfbook utilisera la suite de paiement pour entreprises de PayPal pour gérer les transactions par carte bancaire de ses hôtels partenaires, renforçant ainsi leur collaboration.