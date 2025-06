IBM fait l’acquisition de Seek AI et renforce sa position sur l’ « IA d’entreprise »

IBM vient de faire l’acquisition de Seek AI, une start-up basée à New York qui permet aux utilisateurs d’accéder et d’interroger des bases de données d’entreprise en langage naturel. La technologie de Seek AI sera intégrée aux nouveaux Watsonx AI Labs, également situés à New York. Ces laboratoires d’IA s’inscrivent dans la stratégie plus large d’IBM visant à renforcer son offre d’IA pour les entreprises. Sarah Nagy, fondatrice et CEO de Seek AI,se réjouit de cette fusion qui va permettre de faire passer sa société à une échelle supérieure : « Nous allons faire évoluer notre plateforme, déployer des solutions critiques pour les clients d’IBM, donner les moyens à la prochaine génération de développeurs en IA et développer significativement notre équipe. ». Fondée en 2021, Seek AI propose une interface de type chatbot qui traduit les questions formulées en langage naturel en requêtes de base de données, facilitant ainsi l’analyse des données dans les organisations.

Cette acquisition renforce l’orientation d’IBM vers l’IA d’entreprise, un domaine qui a contribué à ses bons résultats financiers récents, notamment au premier trimestre 2025. Avant ce rachat, Seek AI avait levé environ 10 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Battery Ventures et Conviction Partners. La start-up s’installera dans les nouveaux bureaux d’IBM à One Madison, bureaux qui accueilleront également les Watsonx AI Labs. Ces laboratoires de travail ont pour objectif de stimuler l’innovation autour de l’IA en réunissant des ingénieurs, des chercheurs d’IBM et des institutions académiques locales, tout en offrant aux start-ups un accès à des ressources de pointe et à des financements (via IBM Ventures).