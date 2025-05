YouTube Shorts commence à tester l’intégration de Google Lens

YouTube Shorts a commencé à tester en version bêta l’intégration de Google Lens – une fonction qui permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches visuelles pour obtenir davantage d’informations sur certains éléments visibles dans les vidéos courtes. Cette nouvelle fonctionnalité, en cours de déploiement pour tous les utilisateurs cette semaine, améliore l’expérience de visionnage en offrant la possibilité de mettre une vidéo en pause, de sélectionner l’icône Lens dans le menu supérieur, puis de toucher ou de surligner une partie du clip pour lancer une recherche. Les correspondances visuelles et les résultats pertinents s’affichent ensuite en surimpression directement sur la vidéo.

Pendant la phase de test, Google précise qu’aucune publicité n’apparaîtra dans les résultats générés par Lens, et que les Shorts contenant des liens affiliés YouTube Shopping ou des promotions sponsorisées ne seront pas compatibles avec cette fonctionnalité. Bien que cette version bêta se concentre pour l’instant sur la découverte et l’information, cette intégration laisse entrevoir un potentiel commercial important, avec une possible évolution vers un outil d’identification de produits et de commerce en ligne, en cohérence avec l’intérêt croissant de YouTube pour les contenus vidéo « achetables ». Vers une nouvelle révolution de e-commerce ?