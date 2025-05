Le site de Victoria’s Secret est en rade suite à un « incident de sécurité »

Le géant de la lingerie de luxe Victoria’s Secret semble faire face à sa première cyberattaque d’ampleur : le site de la firme américaine est tombé en rade il y a quelques jours, et les nombreux retours de clients désabusés ont poussé la société à sortir du bois. Victoria’s Secret a ainsi fini par reconnaitre « un incident de sécurité » sans préciser la nature de ces incidents. Les premiers problèmes sur le site semblent avoir démarré le lundi, et l’on constate que trois jours plus tard la société peine encore à revenir à la normale, le site continuant de dysfonctionner à intervalles plus ou moins réguliers.

Le site Techcrunch a voulu en savoir plus et a obtenu cette réponse d’un porte parole du groupe : « Nous avons immédiatement activé nos protocoles de réponse, des experts tiers sont engagés, et nous avons mis hors ligne notre site web ainsi que certains services en magasin par précaution. Nous travaillons à rétablir rapidement et en toute sécurité les opérations » ». La durée de l’intervention laisse entendre que le site a pu subir une cyberattaque d’ampleur, ce qui serait une première. La lenteur de remise en route du site a en tout cas échaudé les investisseurs : l’action de Victoria’s Secret a lourdement chuté de 7% depuis l’officialisation de l’incident.