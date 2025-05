OnlyFans pourrait être vendu pour 8 milliards de dollars

OnlyFans, la célèbre plateforme de contenus pour adultes, pourrait bientôt être vendue pour environ 8 milliards de dollar si l’on en croit les bonnes sources de Reuters. Sa société mère, Fenix International Ltd., serait en discussions avec plusieurs acheteurs potentiels, dont Forest Road Company, une société d’investissement basée à Los Angeles, qui mènerait un groupe d’investisseurs intéressés parc ce rachat. Forest Road se présente comme une firme créative axée sur les médias et prête à s’engager dans des projets complexes. Bien que l’accord ne soit pas encore finalisé et que les discussions se poursuivent, cette information coïncide avec certaines rumeurs qui circulaient déjà sur la volonté de Leonid Radvinsky, propriétaire d’OnlyFans, de « céder ses parts ».

Depuis sa création en 2016, OnlyFans a connu une croissance fulgurante, notamment pendant la pandémie, grâce à un modèle économique basé sur les travailleurs indépendants du contenu pour adultes. Malgré une tentative avortée d’interdire les contenus explicites en 2021, la plateforme reste un acteur majeur de l’industrie pornographique. En 2023, les paiements effectués via le site ont dépassé les 6,6 milliards de dollars, et Radvinsky aurait perçu un milliard de dollars en dividendes sur trois ans. La plateforme fait cependant face à de nombreuses controverses, notamment des accusations de traite sexuelle ou de diffusion de contenus pédopornographiques.