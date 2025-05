DOOM: The Dark Ages atteint déjà les 3 millions de joueurs…. grâce au Game Pass !

A première vue, DOOM: The Dark Ages n’est pas un succès aussi tonitruant que ses prédécesseurs, et ce malgré des retours critiques toujours aussi élogieux. Le FPS d’iD Software a culminé à un peu plus de 30 000 joueurs sur Steam, un score trois fois moins élevé que celui d’un DOOM Eternal, et même en deçà du fabuleux DOOM de 2016 (44000 joueurs sur Steam). Et pourtant, le studio américain, désormais propriété de Xbox, peut fanfaronner et annoncer que son dernier titre a attiré plus de 3 millions de joueurs depuis son lancement, c’est à dire en 5 jours. En nombre de joueurs au global (Xbox et PC), DOOM: The Dark Ages fait cette fois beaucoup, beaucoup mieux que ses ancêtres : il avait fallu plus d’un mois à DOOM: Eternal pour toucher un nombre équivalent de joueurs.

Thank you for making DOOM: The Dark Ages the biggest launch in id’s history – 7x faster to 3 million players than DOOM Eternal. pic.twitter.com/c0SKR97FO8 — Bethesda (@bethesda) May 20, 2025

Comme on peut s’en douter, cet afflux massif de joueurs est à mettre à l’actif du Game Pass… et de la Xbox. Deux des trois millions de joueurs du dernier DOOM seraient en effet des joueurs Xbox, et des joueurs principalement abonnés au Game Pass. Un joueur étant un joueur, il reste toujours aussi désolant de lire dans certains médias que les abonnés au Game Pass ne « compteraient pas » autant que ceux qui ont acheté le jeu plein pot (les allusions ne sont vraiment pas fines), souvent les mêmes médias qui d’ailleurs prennent plaisir à rappeler que le Game Pass n’est pas gratuit (et qui souvent n’indiquent pas la dispo dans le GP sur la fiche du jeu, sauf lorsqu’il s’agit d’en faire un article). Il faudrait savoir… Selon ces tristes sires, Bethesda oserait ici une comparaison un peu trop flatteuse… alors même que l’éditeur parle bien du nombre global de joueurs, pas du décompte un peu louche visant à mettre à part les abonnés au GP et ceux qui ont acheté le jeu. Pour rappel (comme si cela était nécessaire), les abonnés au Game Pass ou au PlayStation Plus ne sont pas une sous-catégorie de joueurs…