Le plus grand bateau électrique du monde peut transporter 2 100 passagers et 225 véhicules

La mobilité électrique atteint le secteur naval et plus précisément celui des ferrys : le 2 mai 2025, le constructeur naval australien Incat a lancé le Hull 096, considéré comme le plus grand navire jamais construit fonctionnant à l’électrique. D’une longueur de 130 mètres (!) ce ferry destiné à la compagnie sud-américaine Buquebus reliera Buenos Aires à Colonia en seulement 1h15. Propulsé par huit hydrojets alimentés par un système de batteries de plus de 250 tonnes (soit plus de 40 MWh de puissance électrique), le Hull 096 peut transporter jusqu’à 2 100 passagers et 225 véhicules. Cette prouesse technologique offre de nombreux avantages : zéro émission de gaz à effet de serre, réduction des coûts d’exploitation, et une efficacité énergétique renforcée grâce à une coque en aluminium optimisée.

Le Hull 096 incarne un tournant vers un avenir plus durable pour le transport maritime, et prouve au passage que les navires électriques de grande capacité sont désormais possibles, même si leur utilisation reste aujourd’hui limitée à des trajets plutôt courts. Avec l’amélioration des technologies et des infrastructures de recharge, nul doute que ce type de propulsion s’étendra un jour à des navires capables de longues traversées.