Google va ouvrir sa septième boutique physique

Ce sera peut-être une surprise pour certains : Google dispose de boutiques « en dur » à l’instar d’Apple et de ses Apple Store. Dès la fin de ce mois de mai, Google ouvrira même son septième Google Store situé à Domain Northside à Austin (Texas), exactement au 11701 Domain Blvd, Suite 164, Austin, TX 78758. Au passage, le Texas devient le cinquième État américain à accueillir un Google Store. Comme souvent, la boutique est située dans un centre commercial, ce qui garantit du passage et donc évidemment des clients potentiels. L’inauguration de ce septième Google Store est prévue le 30 mai prochain. La boutique proposera à la vente les appareils Pixel (smartphone, montre, tablette, etc.), Nest et les accessoires Fitbit.

Google reste loin d’Apple en terme de boutiques dédiées (la firme de Cupertino compte des centaines d’Apple Store répartis un peu partout dans le monde), mais il s’agit tout de même du second Google Store ouvert cette année (Google avait aussi ouvert deux boutiques en 2024). Les 6 autres Google Store sont situés à Chelsea (2021) et Williamsburg (2022) à New York, Mountain View (2023) et Santa Monica (2025) en Californie, Newbury Street (2024) dans le Massachusetts et Oakbrook (2024) dans l’Illinois.