Le MIT retire un papier scientifique sur les effets de l’IA dans la recherche et vire son auteur

C’est un évènement rarissime pour ne pas dire unique depuis le début de ce troisième millénaire : le prestigieux MIT (Massachussets Institute of Technology) vient de prendre ses distances avec un article de recherche portant sur l’impact de l’IA sur la productivité scientifique, article initialement présenté comme quasi « révolutionnaire ». Intitulée « Artificial Intelligence, Scientific Discovery, and Product Innovation », l’étude affirmait que les chercheurs utilisant l’IA étaient nettement plus productifs mais moins satisfaits de leur travail. L’article avait attiré l’attention et les éloges de personnalités reconnues, dont le lauréat du prix Nobel Daron Acemoglu. Toutefois, après de multiples interrogations sur le fonctionnement de l’outil d’IA utilisé pour l’étude et la validité même des résultats, le MIT a lancé un audit qui a permis de conclure que les données n’étaient pas fiables et que la recherche manquait de rigueur.

Le MIT a donc demandé le retrait de l’étude du site de prépublication arXiv ainsi que du Quarterly Journal of Economics, où elle était en cours d’évaluation. L’université n’a pas précisé la nature des problèmes posés par ce papier scientifique, mais a tout de même invoqué les lois sur la vie privée des étudiants et confirmé que le chercheur n’était plus affilié au MIT. Ce retournement de situation aussi inattendu que brutal soulève désormais des inquiétudes plus larges concernant la fiabilité des premières recherches sur les effets concrets de l’IA.