Google One atteint les 150 millions d’abonnés

Google One est en phase de croissance constante. : l’abonnement multi-services (Photos, Google Drive, Gemini, etc.) vient d’atteindre les 150 millions d’abonnés — soit une augmentation de 50 % par rapport aux 100 millions annoncés notifiés au mois de février 2024. Cette progression coïncide avec le lancement de l’offre AI Premium, facturée 19,99 dollars/mois, qui donne accès à Gemini Advanced et à d’autres fonctionnalités basées sur l’IA. On ne sait pas si les utilisateurs bénéficiant d’un essai gratuit sont comptabilisés – cette formule regrouperait à elle seule déjà plusieurs millions d’abonnements – mais l’engouement pour ce package est bien réel. Google a donc bien fait de miser sur les abonnements pour monétiser ses outils d’intelligence artificielle, dans un contexte où l’intérêt pour l’IA générative ne cesse de croître.

Le service Google One propose plusieurs niveaux d’abonnement, à partir de 1,99 dollars/mois pour 100 Go de stockage dans le cloud, avec des avantages supplémentaires comme des remises sur le Google Store ou des fonctionnalités avancées de Google Workspace à des paliers supérieurs. Le plan AI Premium enrichit l’abonnement Premium à 9,99 dollars/mois en y ajoutant NotebookLM Plus et des intégrations d’IA dans Gmail, Docs et autres outils Workspace. Il permet également un accès anticipé à des outils expérimentaux comme le mode de recherche assisté par IA. Google propose des formules annuelles pour les abonnements centrés sur le stockage, mais AI Premium reste exclusivement disponible au mois.