Max va changer de nom pour redevenir HBO Max

Warner Bros Discovery annonce que sa plateforme de streaming Max va changer de nom et se nommer… HBO Max. On revient en arrière donc, puisque le précédent nom de Max était… HBO Max.

C’est le retour de HBO Max

Mais pourquoi ce retour en arrière pour le nom ? Voici ce que Warner Bros Discovery indique dans un communiqué :

Le retour de la marque HBO dans HBO Max fera progresser le service et amplifiera le caractère unique que les abonnés peuvent attendre de l’offre. Cela témoigne également de la volonté de WBD de continuer à itérer avec audace sa stratégie et son approche – en s’appuyant fortement sur les données et les connaissances des consommateurs – afin de se positionner au mieux pour le succès.

Il est certain que le nom Max pour un service de streaming n’aide pas vraiment. Il est « trop » simple, ne fait pas un lien direct avec HBO ou Warner Bros Discovery, et s’ajoute à cela le fait qu’il peut avoir des problèmes pour être bien identifié sur les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche.

HBO Max a vu le jour en 2020 et le changement de nom vers Max a eu lieu il y a deux ans. Warner Bros Discovery a probablement constaté que ce simple nom n’aidait pas vraiment au niveau du marketing et que ses abonnés continuaient de toute façon à nommer le service de streaming HBO Max. On revient donc à cette appellation.

Le changement de nom pour revenir à HBO Max aura lieu dans le courant de l’été. Il n’y a pas encore une date précise.