Tarifs douaniers : Microsoft augmente de 20% le prix de ses modèles Surface

Les tarifs douaniers mis en place par l’administration Trump continuent de faire des dégâts. Microsoft a ainsi augmenté les prix de ses modèles Surface Laptop et Surface Pro d’environ 20 % aux États-Unis, ce qui signifie que la version de base passe de 1 000 à 1 200 dollars. Cette hausse de tarifs s’étend également aux accessoires, comme les blocs d’alimentation : l’adaptateur 65W passe de 90 à 120 dollars, et la version 127W de 125 à 175 dollars. A noter que les nouveaux appareils Surface présentés cette semaine conservent leurs prix d’origine, mais il est vrai que ces derniers étaient déjà facturés nettement plus chers que leurs prédécesseurs. Le modèle Surface Laptop 15 pouces est en fait le seul à ne pas avoir bougé de prix.

Les revendeurs comme Best Buy et Amazon affichent encore les anciens tarifs, pour un temps sans doute limité (ou jusqu’à écoulement des stocks). Cette hausse des tarifs intervient peu de temps après l’augmentation du prix des consoles Xbox, avec des hausses de 80 dollars pour la Series X et de 100 dollars pour la Series S (la hausse est limitée à 50 euros en France). Microsoft n’a pas précisé si cette valse des étiquettes était liée aux nouveaux tarifs douaniers, mais c’est évidemment l’explication (de loin) la plus logique.