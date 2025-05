L’observatoire spatial SPHEREx a officiellement commencé à cartographier le ciel

Après la nécessaire phase de calibration et de paramétrage, l’observatoire spatial SPHEREx, lancé il y a quelques semaines à peine avec pour mission de cartographier l’ensemble du ciel sur une période de deux ans, a officiellement commencé sa mission. Le télescope de la NASA avait été mis en orbite au début du mois de mars, mais ce n’est qu’en début de semaine dernière que l’appareil a commencé à capturer des images la semaine dernière (on en voit quelques échantillons dans la vidéo ci-dessous). Désormais, SPHEREx ne va pas chômer puisque le télescope effectue 14,5 orbites quotidiennes autour de la Terre et à terme collectera près de 3600 images… tous les jours ! SPHEREx peut observer l’univers via 102 longueurs d’onde différentes de lumière infrarouge, de quoi rendre une copie très exhaustive (sans être complète évidemment).



La mission de SPHEREx a été fixée pour 25 mois, le temps nécessaire pour couvrir tous les champs de vision possibles à partir de l’orbite terrestre. Les scientifiques utiliseront ces données pour étudier l’expansion de l’univers juste après le Big Bang et rechercher les éléments essentiels à la vie potentiellement présents ailleurs dans la Voie lactée (il n’est pas interdit d’espérer…).