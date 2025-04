IBM va investir 150 milliards de dollars aux États-Unis, notamment pour l’informatique quantique

IBM a annoncé un investissement de 150 milliards de dollars sur cinq ans aux États-Unis. Une partie de cette somme, plus de 30 milliards de dollars, servira à développer la production locale d’ordinateurs quantiques. Cette décision s’inscrit dans une tendance plus large, après des engagements similaires de Nvidia et Apple, qui prévoient chacun d’injecter environ 500 milliards de dollars dans l’économie américaine d’ici quatre ans.

Plusieurs analystes interprètent ces annonces comme une réponse aux pressions de l’administration Trump, dont les droits de douane pourraient perturber les chaînes de production et augmenter les coûts pour le secteur technologique. IBM, important fournisseur du gouvernement américain, mise ainsi sur le renforcement de ses infrastructures locales.

Arvind Krishna, PDG d’IBM, a rappelé l’ancrage historique de l’entreprise : « Nous sommes axés sur la production et les emplois aux États-Unis depuis notre création, il y a 114 ans. Avec cet investissement, nous nous assurons qu’IBM reste l’épicentre des capacités mondiales les plus avancées en matière de calcul et d’IA ».

IBM possède déjà l’une des plus grandes flottes de systèmes quantiques au monde. Ces machines, bien qu’encore limitées, promettent des performances inégalées par rapport à l’informatique classique. Le secteur mise sur une révolution technologique, avec des calculs aujourd’hui impossibles pour les ordinateurs traditionnels.

Si les ordinateurs quantiques commerciaux restent un défi, IBM multiplie les partenariats pour consolider son avance. L’entreprise entend ainsi rester un acteur majeur dans cette course à l’innovation.