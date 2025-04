Donald Trump veut fermer les sites de soutien financier au parti démocrate

Un tour de vis de plus : si l’on en croit une information de Politico (confirmée depuis par NBC) le président américain Donald Trump devrait bientôt signer un décret exécutif visant les plateformes de financement électoral en ligne, en particulier ActBlue qui est le principal outil de collecte de fonds du Parti démocrate. Ce décret pour objectif de lancer une enquête du ministère de la Justice — dirigée par la procureure générale pro-Trump Pam Bondi — sur les méthodes de vérification et de déclaration des donateurs utilisées par ActBlue. Cette décision intervient après des mois d’accusations de la part de certains républicains de la Chambr qui affirment qu’ActBlue aurait pu recevoir des dons étrangers, des accusations fermement rejetées par la plateforme. Les tensions se sont intensifiées en mars, lorsque Elon Musk a affirmé que des groupes liés à ActBlue finançaient secrètement des manifestations contre les concessions Tesla, ce qui a conduit à un rapport du Parti républicain alléguant une fraude généralisée sur le site.

ActBlue, qui a récolté plus de 16,8 milliards de dollars depuis sa création en 2004 et plus de 400 millions au cours des trois derniers mois seulement, a qualifié ce décret de manœuvre politique. Dans une lettre adressée aux alliés démocrates, la CEO d’ActBlue, Regina Wallace-Jones, a dénoncé cette initiative comme une « stratégie de distraction et d’épuisement ». On notera avec une certaine ironie que Trump cible les organisations démocrates hypothétiquement épaulées par des pays étrangers… alors même que la campagne du 47ème président des États-Unis a été marquée par une avalanche de bots russes (ou pro-russes) soutenant la campagne de Trump.