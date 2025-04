RoboCop : la Thaïlande dévoile un robot humanoïde policier

La police royale thaïlandaise a dévoilé le 16 avril dernier le AI Police Cyborg 1.0, un robot policier humanoïde alimenté par l’IA et destiné à être déployé dans la province de Nakhon Pathom. Habillé d’un uniforme de police et monté sur une plateforme roulante, ce robot est doté de fonctionnalités avancées, notamment la reconnaissance faciale, l’analyse comportementale, la détection d’armes et des caméras de surveillance à 360 degrés. Le AI Police Cyborg 1.0 est connecté au centre de commandement et de contrôle de la province ainsi qu’aux caméras de vidéosurveillance et aux drones locaux, dans le but assez logique de renforcer la sécurité publique, en particulier lors de grands événements.

Le déploiement de ce type de robot suscite toutefois des inquiétudes, notamment en raison de l’ »historique » peu glorieux de la police thaïlandaise, connue pour réprimer impitoyablement les opposants politiques. Certains estiment déjà que de tels outils de surveillance par IA pourraient facilement être détournés à des fins de contrôle politique plutôt que de sécurité publique. Des doutes persistent cependant concernant l’efficacité réelle du robot, sachant qu’aucune vidéo ne montre le robot en fonctionnement. On ne sait même pas à vrai dire si ce robot a été réellement conçu en Thailande ou s’il s’agit d’une version customisée d’un des innombrables modèles de robots humanoïdes chinois.